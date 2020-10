Transportistas escolares en pandemia: “Ya no sabemos qué hacer, esa es la realidad”

En lo que va del año, las y los trabajadores del rubro no encuentran respuestas. “Hacen oídos sordos”, cuestionaron al gobierno provincial.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La pandemia de coronavirus agudizó una crisis económica que ya venía en alza y desde la suspensión de las clases presenciales tras las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio que dictó el gobierno nacional hace siete meses, las y los transportistas escolares siguen con un desesperante pedido de ayuda: en lo que va del año, estos trabajadores prácticamente no tuvieron ingresos. “Ya no sabemos qué hacer, esa es la realidad”, advierten.

Hace siete meses que sus vehículos están parados, y esto llevó al pedido de ayuda tanto a la Municipalidad de General Pueyrredon como a la Provincia de Buenos Aires. “Hemos pedido ayuda a nivel provincial y nos hicieron completar un link porque supuestamente nos iban a dar la Tarjeta Alimentar y cuando vieron que éramos tantos quedó en la nada“, se sinceró en una charla con Qué digital, Cristina Rubio, integrante de la Asociación Marplatense de Transportistas Escolares y Afines (Amtea).

Con respecto a los bolsones de alimentos que venían reclamando en los últimos meses, Rubio explicó que la Provincia les quiso realizar una entrega pero que ellos mismos tenían que pagar el traslado de La Plata a Mar del Plata: “Querían que paguemos un traslado a razón de $700 pesos por bolsón, el cual trae catorce productos y la verdad que no tenía sentido porque si no tenemos para comer no vamos a gastar esa plata para que nos envíen comida”.

“Estamos pasando una situación muy difícil. Solamente recibimos la semana pasada bolsas de alimentos de Desarrollo Social que hacía dos meses no las recibíamos”, explicó y agregó al respecto: “Ya sabemos que el Municipio no nos pueden dar más que bolsas de alimentos y en Provincia hacen oídos sordos, no solamente a los escolares marplatenses, sino a todos los escolares de la Provincia“.

Como sucedió a mediados de septiembre, los transportistas escolares barajaron la posibilidad de volver a movilizarse en el centro de Mar del Plata con el objetivo de ser visibilizados, pero esto finalmente fue descartado por el momento: “La verdad que no tiene sentido porque nosotros no perjudicamos a nadie haciendo una movilización y además no le interesamos a nadie. Ya no sabemos qué hacer, esa es la realidad“.

En ese marco, ante la desesperación de no poder trabajar y tampoco recibir ayuda, Rubio contó que varios compañeros sacaron el crédito a tasa cero, ya que no tenían otro recurso para subsistir. Sin embargo, se les sumará un nuevo problema cuando tengan que empezar a pagar las cuotas: “Ahora pasa que en octubre lo tenemos que empezar a pagar y no tenemos con qué porque vamos a seguir sin trabajo hasta el año que viene“, se lamentó.