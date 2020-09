Transportistas escolares siguen esperando ayuda: “Muchos vendieron los vehículos”

Se manifestaron por el centro de la ciudad en el marco de una jornada nacional. Lamentan que el Municipio dejó de darles alimentos y esperan medidas de Nación y Provincia.

La suspensión de las clases presenciales trajo aparejado, además de las dificultades propias de la virtualidad para alumnos y docentes, una merma total en los ingresos de los transportistas escolares. Desde hace seis meses que esperan medidas concretas por parte del gobierno provincial y nacional para aliviar su situación, sobre todo luego de que el Municipio dejara de proveerlos de alimentos. “Muchos venderon los vehículos”, graficaron luego de la jornada de protesta que realizaron este jueves e el centro de la ciudad.

Desde hace seis meses que los trabajadores dedicados al traslado de estudiantes están parados, pero no inmovilizados. Buscaron una y otra vez el reconocimiento de las autoridades de su situación derivada de la suspensión de clases producto de la pandemia y, sin embargo, el presente es crítico y el futuro, claramente, es de incertidumbre.

“La manifestación fue en pedido de un subsidio que supuestamente nos iban a dar y que seguimos esperando desde el 12 de marzo. No solamente no nos dan ninguna respuesta sino que ahora tampoco la Municipalidad ya no nos da alimentos. La mayoría está vendiendo sus vehículos o haciendo pastas para vender. La mayoría está igual”, describió Cristina Rubio, integrante de la Asociación Marplatense de Transportistas Escolares y Afines (Amtea).

Frente a lo inmediato, que era la asistencia alimentaria del Municipio, luego de dejar de percibirla, Cristina contó que le envió un mensaje a la propia secretaria de Desarrollo Social, Verónica Hourquebié, el cual nunca fue contestado.

Ahora, el presente de las y los transportistas escolares cuenta con una esperanza. Según contó Cristina, días atrás la Cámara Provincial de Transportistas Escolares lanzó un relevamiento para gestionar ante las autoridades la entrega de una tarjeta de alimentos para las familias del sector.

Frente a esta promesa, advirtió que ya no cree en nadie: “Van pasando los meses y las clases no van a comenzar y nosotros seguimos igual que el 12 de marzo, sin ayuda. Muchos ya vendieron sus vehículos y nos hemos reinventado”, lamentó.

La necesidad de ser asistidos por el Estado surge de que prácticamente no fueron alcanzados por las medidas de contención social implementadas por el gobierno nacional en el marco de la pandemia. Al tratarse de trabajadores monotributistas, quedaron fuera de los beneficios como el Ingreso Familiar de Emergencia y, más allá de las prórrogas en las licitaciones y habilitaciones, para el día a día no les alcanza.