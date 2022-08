Tras el aumento en los montos, últimos días para anotarse a las Becas Progresar

Cuáles son las líneas disponibles y cómo anotarse para las becas que tras el aumento pasaron a ser de $7.400 para los montos mínimos.

Tras el aumento en los montos de las becas de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) destinadas a aquellas personas que necesiten un aporte económico para continuar con sus estudios, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) continúa con la segunda etapa de inscripción del 2022 que tendrá como fecha límite el próximo miércoles 31 de agosto. Cómo anotarse, líneas disponibles y montos actualizados.

Luego del aumento dispuesto por la Anses para las asignaciones y jubilaciones, el Ministerio de Educación de la Nación oficializó esta semana un aumento en los montos de las Becas Progresar que pasaron de $6.400 a $7.400 -respecto a los montos mínimos- para sus líneas disponibles “Progresar 16 y 17”, “Finalización de la Educación Obligatoria”, “Progresar Trabajo”, “Fomento de la educación superior”, “Carreras estratégicas” y “Enfermería”.

Por su parte, tras una primera convocatoria, que se mantuvo abierta hasta el 30 de abril y que amplió el “beneficio” para que jóvenes de 16 y 17 años lo reciban (con aproximadamente 15 mil inscriptos en Mar del Plata), el gobierno nacional lanzó una segunda etapa de inscripción en los primeros días de agosto para las becas Progresar que constan de un aporte económico mensual dividido en doce cuotas -el monto depende de la línea y el nivel de estudios- con un plus de $1.000 por conectividad.

La inscripción, destinada solo a quienes no estén percibiendo el programa, se realiza a través de la página web www.argentina.gob.ar/educacion/progresar o a través de la aplicación móvil Progresar, con un plazo límite hasta el miércoles 31 de agosto.

Para poder acceder al Progresar, los ingresos del grupo familiar de la o el titular no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), es decir, un total de $143.550 en el mes de agosto que, tras los aumentos resueltos en los últimos días, pasarán a ser $153.600 en septiembre.

BECAS PROGRESAR: REQUISITOS

Educación Obligatoria: becas dirigidas a alumnos y alumnas argentinos o residentes desde hace al menos dos años. El rango etario es de entre 16 y 24 años, con extensión a 35 años para personas con hijos de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental. Además, las personas trans e integrantes de comunidades indígenas, personas con discapacidad y refugiadas no tienen límites de edad. Asimismo, se debe comprobar la pertenencia a la condición de alumno regular en una institución educativa, con sus respectivos certificados y los ingresos familiares no deben superar los tres salarios mínimos, vitales y móviles.

Nivel Superior: podrán inscribirse aquellos argentinos que tengan entre 17 y 24 años para el caso de ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y hasta 35 para personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales. No rige límite de edad para personas trans, con discapacidad, refugiadas e integrantes de comunidades originarias. Además, no se deben tener ingresos en el grupo familiar equivalentes a más de tres salarios mínimos. Para más detalles, accedé a este link.

Progresar Enfermería: la línea de becas está destinada a estudiantes que ingresen o se encuentren cursando la carrera de enfermería en una universidad nacional o un instituto de educación técnica superior de gestión estatal o privada inscripto en el Programa Nacional de Formación en Enfermería (Pronafe). Los ingresos de la o el estudiante y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres salarios mínimos, vitales y móviles, mientras que no existe el límite de edad para el acceso. Otro de los puntos es que se debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero, con residencia legal de cinco años en el país, además de contar con el DNI.

Progresar Trabajo: se trata de becas para cursos de formación profesional. La línea está destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años argentinas y argentinos nativos, naturalizados o extranjeros, con residencia legal de cinco años en el país , además de contar con el DNI. El límite de edad se extiende hasta 35 años para aquellas personas con hijas o hijos de hasta 18 años que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y hasta 40 años para quienes no poseen trabajo formal registrado. Asimismo, no hay límite etario en caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, como pueden ser las personas trans, integrantes de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. Los ingresos de la o el estudiante y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres salarios mínimos, vitales y móviles.