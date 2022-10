Tras el preacuerdo, Gastronómicos retoma el conflicto por la equiparación salarial

Para el sindicato, los empresarios “no cumplieron con su palabra” de igualar los salarios del interior con los de Capital Federal.

El sindicato de Gastronómicos anunció que retoma este sábado las “acciones gremiales” al afirmar que no hubo novedades positivas en torno al preacuerdo que habían alcanzado con empresarios de Mar del Plata y del interior del país en busca de una “equiparación salarial” con Capital Federal. “Los empresarios no cumplieron con su palabra y nos obligan a movilizar”, afirmaron.

Semanas atrás, desde el sindicato de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) que conduce Luis Barrionuevo a nivel nacional y Pablo Santín en Mar del Plata realizaron protestas e incluso habían alertado por posibles medidas de fuerza incluso para el fin de semana largo de octubre en caso de no avanzar hacia una paridad salarial con lo que perciben trabajadores de CABA.

Es que, según manifestaban desde el sindicato, correspondía equiparar los salarios básicos que perciben los trabajadores de las ciudades turísticas del país -entre ellas Mar del Plata- en las que, calculaban, cobraban un 20% menos.

Sin embargo, antes del fin de semana largo en Capital Federal habían llegado a un acuerdo con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) -integrada también por empresarios marplatenses- que tenía que efectivizarse con los salarios de octubre para lo cual se iban a tomar un plazo de 30 días para trabajar ambas partes en elaborar el listado de “Zonas Turísticas”.

Sin embargo, advirtieron que este sábado se retomarán las protestas en distintos locales hoteleros y gastronómicos de Mar del Plata -como, afirman, sucederá en otras ciudades del país- luego de que el jueves la Federación presentara en Capital Federal “solo propuestas irrisorias pero ninguna solución concreta” como parte del acuerdo firmado.

“El acuerdo ya debería estar rubricado, no entendemos por qué no respetan lo que ya está firmado. Los empresarios no cumplieron con su palabra y quieren borrar con el codo lo que escriben con la mano”, cuestionó el secretario general de Uthgra Mar del Plata, Pablo Santín.

Además, cuestionó a los empresarios por dilatar la negociación: “Ellos insisten en que el diálogo es la mejor forma de resolver los conflictos, pero volvimos a comprobar que no es cierto, no es más que un discurso para quedar bien pero en la práctica dejan mucho que desear”.

Así, a la espera de la ratificación del acuerdo y la definición de las ciudades turísticas alcanzadas, el sindicato retomará este sábado las medidas de fuerza en busca de una equiparación salarial que, definen, “es una medida justa que pone en igualdad de condiciones a todos los hoteleros y gastronómicos”.