Tras los incidentes, se mantiene el corte y el paro de colectivos en Mar del Plata

La agrupación disidente de la UTA mantiene el corte en la empresa 25 de Mayo, luego de haber cobrado una parte pero a la espera de percibir la totalidad de las deudas que mantiene la patronal.

(Foto: Qué digital)

Luego de tensa mañana que se vivió en el bloqueo que mantienen desde el sábado los choferes disidentes del gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en reclamo por deudas de la patronal liderada por el empresario Juan Inza, decidieron mantener el corte y el paro de colectivos en Mar del Plata, más allá de haber cobrado una parte de lo que les adeudan y a pesar del temor por el ataque sufrido más temprano. Si bien tomaron un compromiso de pago por parte de los empresarios, aclararon que se quedarán en el lugar hasta que reciban al menos el medio aguinaldo que falta cobrar.

Tras lo que fue una mañana y mediodía de negociaciones en el predio ubicado en Constitución al 10.200, con la presencia del propio Inza en el lugar, los choferes que integran la Agrupación Juan Manuel Palacios decidieron sostener la medida de fuerza que impide la salida de colectivos de la cabecera.

Si bien cobraron una parte de lo que la patronal había prometido, el sueldo y medio aguinaldo, todavía esperan por la otra mitad del aguinaldo, el decreto 14/2020 desde hace cuatro meses -un monto de 16 mil pesos– y la diferencia de aguinaldo cobrado en diciembre del 2019. En consecuencia, hasta que no lo obtengan, se mantendrá el paro de colectivos en Mar del Plata.

De todas maneras, este lunes esta facción gremial logró llegar a un principio de acuerdo con la patronal: firmarían un acta compromiso en la que pagaría lo adeudado del decreto para el 25 de julio. No obstante, la mitad del aguinaldo es lo que aún sostiene el corte. El acta compromiso, no obstante, no tiene el acompañamiento de la UTA.

Mientras tanto, la UTA, que se adjudica los paros nocturnos que se estaban llevando adelante hasta la aparición en escena de la agrupación Juan Manuel Palacios, continúa esperando avances del amparo presentado ante la justicia con el objetivo de que “los choferes que quieran trabajar” en el horario diurno puedan hacerlo.

Cabe recordar que esta mañana se desencadenaron graves incidentes en el predio que, según el relato de testigos, surgieron cuando personal de la empresa y de la UTA intentaron sacar colectivos de la terminal para trabajar. Allí empezaron forcejeos y, a pesar de la presencia de la policía, hubo balas de plomo e incidentes por los cuales al menos cuatro choferes resultaron heridos.

“Esta medida es para que nos pague toda la plata que nos deben. Que la tiene, lo sabe todo Mar del Plata; nosotros somos trabajadores, venimos a trabajar todos los santos días de la pandemia. Nosotros tenemos que estar y ni sabemos los horarios. Así laburamos todos los días de la pandemia“, graficó uno de los trabajadores en el bloqueo.