Tres años después, maleteros sin respuestas: “Estamos cada vez peor”

Pese al fuerte conflicto vivido en la temporada 2019 y las promesas oficiales, el reclamo de reconocimiento laboral no registró avances.

(Fotos: archivo / Qué digital)

A poco más de tres años de iniciado el conflicto y luego de haberse conformado en una cooperativa como “alternativa” ante las condiciones de precarización en las que ejercen su trabajo, los maleteros de la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata decidieron encarar durante este inicio de fin de semana largo una nueva jornada de protesta en la terminal ya que pese al paso del tiempo su situación laboral se mantiene en la absoluta informalidad sin que las autoridades se hagan eco del reclamo. “No tenemos respuesta ni de los empresarios, ni de la estación terminal, ni de nadie. Estamos esperando alguna resolución”, manifestaron.

El conflicto no es nuevo. Fue en el inicio de 2019 cuando los 28 (actualmente 25) maleteros decidieron organizarse y salir a denunciar las condiciones en la que ejercen su necesario trabajo sin ningún tipo de reconocimiento y con cuatro turnos que cubren las 24 horas del día mientras se exponen al frío, calor y lluvia bajo un “salario” conformado solamente por las propinas de las y los pasajeros de colectivos de media y larga distancia.

Y es que el reclamo de los trabajadores en aquel momento apuntaba el reconocimiento por el concesionario de la Estación Ferroautomotora o, en su defecto, por las empresas de micros, con un sueldo digno, aportes y la protección de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). La situación cambió cuando, a partir de la poca y nula intervención del Ministerio de Transporte, y tras el apoyo de la CTA Regional Bonaerense, los trabajadores decidieron optar por la conformación de una cooperativa como “alternativa” para palear contra la precarización de su trabajo.

“Desde el 2019 venimos reclamando por nuestra problemática y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Hace poco tuvimos una reunión con el Ministerio de Transporte en La Plata y quedaron en aceptar nuestra cooperativa y estamos esperando que nos contesten“, sostuvo Lucas, uno de los maleteros de Mar del Plata, en diálogo con Qué digital.

La jornada de protesta que encabezaron los trabajadores este viernes feriado se dio a la espera de algún tipo de resolución oficial mientras ellos se muestran “abiertos al diálogo” pese a la negativa y la poca intención de los empresarios y la Estación Terminal de una posible negociación. El Ministerio de Transporte bonaerense, por su parte, se comprometió a “mediar” entre las empresas y los maleteros aunque aún no hay soluciones concretas.

“En su momento ellos nos propusieron el tema de la cooperativa. Nosotros aceptamos, no muy de acuerdo, porque lo que queremos es estar en blanco, reconocidos, con una obra social y jubilación el día de mañana. Igual conformamos la cooperativa, la presentamos, y ahora estamos esperando a que ellos se decidan a arreglar con nosotros. Eso es lo que falta”, aseguró Lucas.

Y si bien la protesta se da hasta el momento sin interrumpir la actividad en pleno fin de semana largo, los maleteros de Mar del Plata no descartan un posible corte en los próximos días si no son convocados a una reunión para “arreglar algo concreto”. A su vez, Lucas sostuvo que la precarización del oficio no se da solo a nivel local sino también a “nivel nacional” en el resto de las terminales del país y lamentó que “un gobierno peronista acepte el trabajo en negro“.

Desde la Estación Terminal, con la concesión a cargo del polémico empresario Néstor Otero, tampoco parece haber respuestas para mejorar las condiciones de trabajo de los maleteros. Si bien hace poco tiempo los trabajadores recibieron un espacio destinado para ellos, aseguran que se trata de un “local precario” sin revocar, con baja luminosidad y sin calefacción. Como si fuese poco, aseguran que el sitio destinado para ellos se encuentra “del lado detrás” cuando su trabajo está “delante”, junto a las plataformas.

“Hacemos de cuenta que no nos dieron nada porque tenemos que estar afuera igual. No podemos estar ahí adentro esperando a las empresas porque estamos de espaldas, del lado contrario. También nos prometieron ropa y muchas otras cosas que nunca cumplieron. Nosotros nos quedamos esperando, dándoles un voto de fe, pero se ve que mucho no les importa. No queda otra que manifestarnos“, relató Lucas.

Por último, el trabajador enfatizó en la “desesperación” que atraviesan y la necesidad de que el trabajo sea “reconocido” frente a una situación social y económica cada vez más compleja en la que “prácticamente no viaja nadie” y cuando, en la mayoría de los casos, los pasajeros han optado por el uso de billeteras virtuales y no cuentan con efectivo.

“Nosotros no pedimos fortuna. Queremos que nos reconozcan y nos paguen lo que nos corresponde, un sueldo digo, acorde. La gente que hoy tiene un sueldo no llega a fin de mes, imaginate nosotros que vivimos solo de propinas. Estamos cada vez peor y alejados del sistema”, concluyó.