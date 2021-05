Tres semanas de toma en el barrio Don Emilio: “Seguimos sin ninguna respuesta”

Las familias permanecen en el terreno ubicado en Hernandarias al 10.200. Afirman que sólo recibieron como propuesta tarjetas alimentarias de $870.

(Foto: archivo / Qué digital)

Las familias que hace tres semanas iniciaron la toma de un terreno municipal en el barrio Don Emilio en reclamo por poder acceder a una vivienda digna mantienen la ocupación, afirman no tener respuestas del gobierno municipal y plantean que sólo recibieron como propuesta acceder a una tarjeta alimentaria. “Queremos que nos cedan los terrenos así cada familia puede hacerse algo fijo”, sostienen.

Desde el miércoles 7 de abril 63 familias comenzaron a armar precarias casillas en el terreno tomado, ubicado justo frente a 42 casas que recibieron entre 2014 y 2015, en el límite entre los barrios Don Emilio y Las Américas. Muchas de esas familias están integradas por hijos e hijas de quienes en su momento recibieron sus viviendas y que conocen la lucha que les implicó: protestas, acampes frente a la Municipalidad y una toma del Centro Integrador Comunitario (CIC) de El Martillo en 2013.

La toma se realiza sobre un terreno municipal ubicado entre los dos edificios con los que hoy cuenta el Departamento de Zoonosis, en Hernandarias al 10.200.

Pasadas tres semanas de protesta, las y los vecinos del barrio que forman parte de la toma aseguran no haber tenido respuestas desde el gobierno municipal o en realidad sí, pero han sido negativas en torno a la posibilidad de desarrollar algún plan de viviendas, tal como ocurrió años atrás en el barrio.

“Dicen que no hay ningún plan en todo el país, solo nos ofrecieron una tarjeta (alimentaria) de 870 pesos, y lo que queremos es que nos cedan los terrenos así cada familia puede hacerse algo fijo”, resumió Susana Budiño, quien encabeza el movimiento “Madres y padres en lucha por una vivienda digna”, por el cual entre 2014 y 2015 vecinas y vecinos obtuvieron 42 casas construidas en el barrio.

“Nadie vino a preguntar si necesitamos algo”, expuso la mujer y remarcó que algunas de las familias “ya han limpiado sus terrenos”. “Están tratando de pasarla lo mejor que se puede en este contexto”, planteó y expuso que se encuentran recibiendo donaciones de quienes quieran colaborar con las familias teniendo en cuenta que hay vecinas y vecinos viviendo en carpas en el lugar y ante la llegada del frío el panorama se complejiza.

La toma es llevada adelante por 63 familias que no tienen un techo propio, muchas de ellas con numerosos hijos y sin la posibilidad de llegar a pagar un alquiler. “La mayoría de la gente quedó sin trabajo por la pandemia. ¿Por qué pensás que no pueden pagar un alquiler? Porque se quedaron sin trabajo, la mayoría. Hay cuatro o cinco nomás que trabajan en el pescado. No se puede mantener la gente. Está muy complicado con el tema de la pandemia”, señalaron al iniciar la protesta semanas atrás.