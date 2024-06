Un marplatense en la OIT: entre la “deslaborización”, Ley Bases y la desocupación

Fernando Forio participó junto a la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas de la 112° conferencia del organismo en Ginebra.

(Fotos: Fernando Forio)

En las primeras dos semanas de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la 112° reunión de la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que países, sectores patronales y trabajadores debaten sobre el presente de las relaciones laborales y allí estuvo un marplatense, el abogado laboralista Fernando Forio. Las preocupaciones laborales, la Ley Bases y la desocupación.

Invitado por la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, entidad que está acreditada para tener representación y participar de la asamblea principal con un discurso, Forio formó parte de la última reunión de la OIT: bajo una consigna centrada en la necesidad de una “renovación del contrato social“, el evento se desarrolló mientras en Argentina el Senado avanzaba con una regresiva reforma laboral en la Ley Bases.

De regreso en Mar del Plata, explicó algunas de las denuncias que se llevaron por parte de los laboralistas latinoamericanos, donde el presente argentino y el rumbo del gobierno de Javier Milei aparecieron como una de las amenazas abordadas.

“Se denunció, por consenso junto a los demás países que la integran, la deslaborización de las condiciones de trabajo en Argentina que en ese momento se querían llevar adelante con la Ley Bases que fue aprobada en el Senado mientras nosotros estábamos ahí en la OIT. No solo alertábamos de los problemas que iba a traer en Argentina sino que se iba a utilizar este experimento argentino para trasladarlo a otros países de Latinoamérica y del mundo”, explicó el abogado.

Es que la Ley Bases, en su último articulado aprobado en el Senado, aprobó una reforma laboral que elimina sanciones y multas para empleadores por informalidad, aumenta los periodos a prueba, una sustitución del esquema de indemnización e incluso la habilitación de las contrataciones no registradas bajo convenios y la justificación de despidos por bloqueos o tomas de establecimientos.

Pero también, alertaron por las reformas laborales de hecho que, producto de la globalización, se universalizan sobre todo en las grandes ciudades: “Hay una corriente muy grande de trabajadores que no están encuadrados dentro de las normas laborales como los repartidores o los de otras aplicaciones. Lo que se quiere instalar ahí es que no haya una relación de trabajo directa, no hay un empleador y un trabajador. Al no existir, entonces, lo que no habría es una posibilidad de sindicalizar y defender a esos trabajadores. Esa fue una de las preocupaciones planteadas”, explicó.

¿QUÉ ES LA OIT? -DESPLEGÁ- La orígenes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) data de 1919, cuando se creó en el ámbito de la Sociedad de las Naciones (la Organización de las Naciones Unidas desde 1946). Es consecuencia del Tratado de Versalles donde las potencias firmaron el final de la Primera Guerra Mundial y las condiciones en las que, creían, se podía alcanzar una vida en pazo universal y permanente tras el brutal derramamiento de sangre de la Gran Guerra. Dentro de esos objetivos de paz, las potencias entendían que hacia el interior de cada Estado las relaciones laborales capitalistas debían mantener ciertos grados de “justicia” mínimos para impedir, por ejemplo, estallidos revolucionarios en tiempos en los que, además, la participación política de los trabajadores estaba en alza. Por eso, en su inédita constitución se establece la creación de una organización multilateral tripartita, que abarca representantes estatales, como empleadores y trabajadores a través de sus órganos ejecutivos y que trabaja para la universalización de estándares mínimos de relaciones laborales.

Por su parte, Forio destacó que la intervención de las tres centrales sindicales argentinas –la CGT y las dos CTA– en la convención de la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas, se haya realizado de manera unificada. “Se hizo una fuerte denuncia y se consiguió el respaldo de los demás sindicatos de América en lo que es el avance sobre los derechos de los trabajadores, el acompañamiento fue unánime. Hay una preocupación por lo que está pasando acá en Argentina”, advirtió.

LA “INDUSTRIA DEL JUICIO”, LA CRISIS Y LA SALIDA

Discursivamente, el gobierno de Milei emparenta el estancamiento del capitalismo nacional, entre otros factores, con lo que denomina la “industria del juicio”, asegurando que los grandes capitales desisten de invertir por los altos costos de la registración laboral.

Sin embargo, Forio ya anticipa que las reformas de Milei traerán aparejadas una mayor litigiosidad por las graves implicancias de sus reformas: “Están denunciando la industria del juicio, pero avanzan sobre derechos tutelados en la Constitución Nacional y tratados internaciones con estatus constitucional”, vaticinó.

¿Cómo se ve el estancamiento capitalista a nivel internacional? Para Forio, los sectores patronales y estatales no asumen por completo el rumbo que adoptó Milei de reformas regresivas contra la mano de obra. Por el contrario, asegura que se avanza hacia una postura contraria.

“No te creas que las patronales ratifican el rumbo de Milei. El mundo está pensando qué van a hacer con semejante cantidad de personas desocupadas. Pero no desde una perspectiva humanitaria, sino como un problema estructural a futuro. Por eso el gobierno español anunció la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas por semana sin reducción salarial. Es una manera de prepararse para esta nueva realidad para el avance tecnológico que va excluyendo a los trabajadores”, consideró.

Al respecto, advirtió que la extrema concentración de la riqueza es incluso un problema para la sostenibilidad propia del modelo capitalista: “En el mundo se está viendo el problema. Los 15 mil empresarios más ricos concentran la misma riqueza que las ocho potencias más grandes del mundo, así lo denunció Lula cuando dio su palabra. Por eso tiene que haber una vuelta a encontrar la justicia social porque de lo contrario va a ser invivible el mundo. No van a poder disfrutar sus fortunas. Son conscientes que hay que terminar con la pobreza, no como una cuestión humanitaria sino para poder disfrutar de su riqueza”, reiteró.

De cara a lo que viene, Forio resaltó que con sus problemas actuales y más allá de las críticas, el sistema sindical argentino sigue siendo muy respetado a nivel internacional, y afirma que la unidad de las centrales obreras frente a los avances contra los derechos laborales será clave.

“Es un trabajo que van a tener que seguir haciendo, coordinando fuerzas para conseguir mejores salarios, porque la pequeña y mediana empresa o los comercios de Mar del Plata no van a salir adelante con trabajos precarios, porque los que consumen son los trabajadores acá en Mar del Plata. Las crisis económicas no se van a superar con peores condiciones de trabajo de los obreros, es al revés, se van a superar con trabajos más estables y mejor remunerados. Hoy están los vientos soplando en contra de esto, estigmatizando las condiciones de trabajo, diciendo que los trabajadores son los que funden a los empresarios por los juicios. En algún momento se va a demostrar que no es así“, concluyó.