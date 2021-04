Un pedido de justicia por Marita: “La víctima no habla cuando quiere, habla cuando puede”

La mujer que en enero denunció haber sido abusada por su padre cuando era menor de edad y a quien la Justicia le respondió que los hechos prescribieron, encabezó una concentración en el centro.

(Fotos: Qué digital)

“Mi padre biológico era policía, debía ser un héroe y en realidad era el villano. Abusó sexualmente de mí, me violó y me entregó a su hermano y su padre. Yo tenía que jugar con juguetes y fui el juguete de ellos. A quién le podía pedir auxilio, si quien debía protegerme me fue matando en vida”, escribió en febrero pasado María Tobio en sus redes sociales para exponer lo que sufrió cuando era niña. Algunos días antes, después de años de silencio y sufrimiento, se había animado y había radicado la denuncia. La respuesta que encontró de la Justicia, fue un duro golpe: que los hechos prescribieron.

Este sábado, junto a allegados y representantes de organizaciones decidió volver a hacer visible su reclamo en el centro de Mar del Plata con una consiga clara: “La víctima no habla cuando quiere, habla cuando puede”. Y bajo la premisa de que “los delitos sexuales infantiles no prescriben”.

El caso de Marita se conoció en febrero pasado luego de que, tras la presentación de la denuncia correspondiente, decidiera exponer lo sucedido en las redes sociales y luego también a través de los medios, y se hizo aún más visible cuando desde la Fiscalía Nº5 donde recayó su denuncia le informaran la imposibilidad de avanzar en el caso por la prescripción de los hechos denunciados.

“Yo creía que con el tormento que pasé la denuncia me traería paz y justicia, pero ahora estoy más atormentada que nunca, con cada recuerdo era suficiente. Me animé a denunciar y hablar y cuando lo hago la Justicia me cerró las puertas. El fiscal tan solo con leer la denuncia la archivó. Ahora vivo otro tormento: el miedo de que mi padre, quien me violó y me compartió, vuelva y me mate y que la Justicia no me escucha”, expuso María también a través de sus redes sociales cuando conoció la decisión de la fiscalía.

Desde la Secretaría de Género de la CTA Autónoma Mar del Plata y la Red de Acompañantes a Víctimas de Violencia de Género acompañaron el reclamo y relataron que María fue abusada entre los tres y once años por su padre, un expolicía, quien luego “la entregó” a su tío y a su abuelo para que también la violaran. Tras el dolor de años de silencio y amenazas de su padre, el 29 de enero pasado se animó a denunciarlo. Sin embargo, semanas más tarde el fiscal a cargo del caso, Alejandro Pellegrinelli, le comunicó no seguir adelante con la investigación por la prescripción de los hechos.

Al convocar a la jornada de reclamo realizada este sábado en el centro de Mar del Plata, en el Monumento a San Martín, desde la Secretaría de Género de la CTA Autónoma repararon en que la Ley 27.206 sancionada en 2015 y conocida como “De respeto a los tiempos de las víctimas” establece que el plazo de prescripción se suspenderá mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule la denuncia.

“Pese a ello, esta norma solo se tiene en cuenta con los abusos cometidos después de 2015, que es el año en el que entró en vigencia”, señalaron.

En este marco, exigieron la aplicación de esa ley y también plantearon “el derecho a iniciar juicios por la verdad, por Marita, les niñes y adolescentes víctimas de abuso”. Así, reseñaron que en 2018 una sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación de Capital Federal brindó la posibilidad de iniciar un “juicio por la verdad” en un caso de abuso prescripto y remarcaron que en 2020 esa opción se reiteró por otro caso en la Provincia de Buenos Aires.

“Los juicios por la verdad permiten someter a juicio a quien es acusado, sin posibilidad de condena, pero para conocer la verdad”, señalaron y plantearon: “A través de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño se garantiza el derecho de las víctimas al acceso efectivo a la Justicia, el interés superior del niñx y la obligación del Estado de protegerlos del abuso sexual. Pese a ello, las posiciones disímiles respecto a su interpretación son recurrentes, y se necesita que los operadores de Justicia la incluyan transversalmente a sus decisiones”.