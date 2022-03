Una calle “intransitable” y un microbasural a pocos metros de la Ruta 11

Al tratarse del límite entre los barrios San Jacinto y Alfar, vecinos reclaman a las dos sociedades de fomento y advierten que ya afectó el servicio de recolección de basura.

Una calle que es prácticamente agua y un microbasural conviven a pocos metros de la Ruta 11 y en el límite entre los barrios San Jacinto y Alfar, en una situación que aseguran se arrastra hace años y que hasta el momento no estaría entre las prioridades de la Delegación Puerto. Aseguran que semanas atrás un camión de la recolección de residuos quedó atascado.

Carolina vive en el barrio San Jacinto y junto a un grupo de vecinos y vecinas denuncia que la calle 427 hasta su unión con la colectora de la Ruta 11 “ya es intransitable” y que, además, “nadie se hace cargo”.

Es que, según relata, no solo se trata de una vía muy transitada durante el verano por la cercanía a la costa y por ser una salida a la ruta para los barrios privados sino que, además, es la calle que divide a ambos barrios: Alfar y San Jacinto, motivo por el cual dicen no encontrar respuestas de las autoridades.

Lo insólito -asegura- es que en el resto del barrio sí hubo importantes arreglos de calles después de los reclamos, sobre todo porque en algunas de ellas como Santa María de Oro circulan colectivos. Pero Carolina hace unos 16 años que vive en el barrio y asegura que hace años que esa calle no recibe mantenimiento.

“En la delegación del Puerto que fue donde más atención me prestaron pero me dijeron que esa calle no entraba en su planificación anual. En la sociedad de fomento de San Jacinto dicen que es responsabilidad de Alfar y en Alfar nos dicen lo contrario”, sumó.

Por el estado de la calle, además, aseguró que semanas atrás se quedó estancado un camión recolector de residuos y que, por esa razón, últimamente el servicio se ve afectado.

A eso se suma que, sin respuestas del 147, los vecinos empezaron a acumular restos de poda en una esquina pero nunca fueron retirados por el camión de la Municipalidad y poco a poco se convirtió en un microbasural: “Durante el verano la gente empezó a tirar hasta reposeras y todo tipo de basura ahí“, añadió.