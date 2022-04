Una denuncia por discriminación en un bar contra dos mujeres trans

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Dos mujeres trans denunciaron haber sufrido un episodio de discriminación en un bar de Mar del Plata en el que les demoraron su ingreso pese a contar con una invitación. “Repudiamos este hecho que pasa en muchos lugares”, expusieron a través de las redes sociales al dar a conocer lo sucedido y afirmaron que se trató de un caso “de absoluta discriminación” por “el simple hecho de ser chicas trans”.

El hecho se produjo el jueves a la noche, jornada en la que justamente se conmemoraba el Día de la Visibilidad Trans, en el bar Ogham ubicado en la zona de Córdoba y Alvarado. Por la situación, las víctimas tienen previsto formalizar una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), desde donde confirmaron que eso se concretará la próxima semana, y también ante el área de Derechos Humanos.

De acuerdo al relato de Macarena, una de las mujeres trans afectadas por la situación, el hecho se produjo el jueves a la noche cuando se acercaron al bar a partir de contar con una invitación que les había hecho hace una semana atrás uno de los organizadores.

“Uno de los dueños del lugar nos invitó al aniversario de este jueves 31 de marzo, diciéndonos que vayamos que nos iba a dar precintos para pasar como invitadas, pero llegamos al lugar y había un seguridad que de muy mala manera nos dijo que no podíamos ingresar sin precinto. Ni siquiera me dio la posibilidad de entrar a buscar al dueño para que me dé los precintos”, relató Macarena y además señaló que el mismo personal de seguridad “hace unos meses atrás había realizado chistes hacia mi persona con un grupo de hombres, chistes machistas, riéndose de mí”.