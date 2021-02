Una familia evacuada y otras cinco asistidas por el temporal en Mar del Plata

El fuerte temporal que golpea este martes a Mar del Plata dejó hasta el mediodía a una familia -una mujer con cinco hijos- evacuada y a otras cinco que requirieron asistencia por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

En el marco de una jornada atravesada por la fuerte lluvia y por los problemas y anegamientos que ello genera en diversos barrios de Mar del Plata, desde Defensa Civil brindaron hacia el mediodía un informe preliminar de la situación en el que dieron cuenta de una primera familia que tuvo que ser evacuada.

En detalle, una madre con cinco menores fueron evacuados y asistidos desde Desarrollo Social en el Patinódromo Municipal. A raíz esta situación, desde el gobierno informaron que el Centro Integrador Comunitarios (CIC) Malvinas quedará a disposición de los evacuados durante la tarde.

Es que teniendo en cuenta que ese espacio funciona como “Centro Covid” este martes atenderá hasta las 15 y luego toda la atención en torno al coronavirus quedará unificada en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) hasta nuevo aviso.

Además de la familia que ya se encontraba evaluada hacia el mediodía de este martes, el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalez explicó en declaraciones al canal TN que además otras cinco pidieron asistencia a través de la línea de emergencias 103.

En ese sentido, remarcó que teniendo en cuenta la pandemia se evalúa cada caso en particular para considerar si las familias pueden ser alojadas en casas de familiares o de vecinos con el objetivo de evitar importantes aglomeraciones en centros de evacuados.

El informe de Defensa Civil detalló que durante este martes cayeron más de 40 milímetros de lluvia, que se sumaron a los 51 registrados durante todo el fin de semana.

En torno a otras consecuencias, se informó que se registraron diez denuncias por árboles caídos o gajos desprendidos en la vía pública en distintos sectores. Desde el área de Poda del Ente de Servicios Urbanos (Emsur) ya se trabajó sobre estos casos que llegan mediante denuncias o avisos a Defensa Civil.

Por otro lado, se registraron semáforos fuera funcionamiento y se indicó que se trabaja en su reparación. También, hubo intervenciones para recuperar vehículos atrapados.

Desde el Municipio recomendaron no transitar por la ciudad en caso de no ser necesario. Las líneas telefónicas para comunicarse ante emergencias son Defensa Civil (103), Bomberos (100), Policía (911) y SAME (107).