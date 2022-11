Una marcha de organizaciones en el centro contra el ajuste: “La crisis se profundiza”

(Fotos: prensa Votamos Luchar)

En el marco de una jornada de lucha nacional, las organizaciones de izquierda Votamos Luchar y Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) se movilizaron este jueves en Mar del Plata contra el ajuste y la “represión a quienes luchan” en un contexto que calificaron de “profunda crisis social y económica”. La falta de trabajo genuino, la escalada inflacionaria y la “protección” al sector empresario, entre las principales consignas dirigidas al gobierno nacional.

El reclamo, expresaron, está dirigido de manera puntual al gobierno y a las consecuencias económicas, representadas en la escalada inflacionaria sin control, de un modelo que avanza a través de “planes de trabajo precarizados con mano de obra barata y desechable”, sin trabajo genuino y del “subsidio y protección a los empresarios agrícolas, mal llamados del campo, para quienes se creó un dólar especial para su beneficio”.

“Las consecuencias las vemos fuertemente en lo económico, con una inflación del 11% en alimentos en el último mes y una permanente degradación de la calidad de vida que abarca todo: desde la energía hasta la vestimenta, el alquiler, transporte, alimentos y productos de limpieza”, sostuvieron desde Votamos Luchar al repudiar el “accionar represivo” contra manifestantes de Mar del Plata y de otras ciudades del país “por protestar contra el hambre”.

Además, advirtieron ante la consideraron la posibilidad de un “súper ajuste” en el marco del Mundial de fútbol que comenzará el 20 de noviembre y la posible profundización de la crisis en las semanas siguientes.

“Aumenta todo menos lo salarios. Las y los trabajadores peleamos por nuestros derechos ante una inflación que se come los salarios día a día y que no se aguanta más. No hay respuesta a la clase trabajadora, solo bonos de urgencia y no hay miras de poner sobre la mesa la discusión sobre el trabajo genuino“, lamentaron.