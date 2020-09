A dos meses del asesinato de Brandon Romero, joven panadero de 18 años baleado por el oficial de custodia Arcángel Bogado, y en medio del alcance mediático nacional de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro en la localidad bonaerense de Villarino, familiares de víctimas, organizaciones sociales y de izquierda protagonizaron una marcha en el centro de Mar del Plata en contra de la violencia institucional y apuntando contra la gestión -e incluso exigiendo la renuncia- del actual ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni.

La concentración fue a las 16 en las inmediaciones de la Catedral, y desde allí partió la movilización por las calles del centro, pasando por la comisaría Primera y el complejo policial Juan Vucetich, donde se vivieron momentos de tensión y prendieron fuego una bolsa de basura en el frente.

Al igual que sucedió en las últimas manifestaciones contra el gatillo fácil, la movilización fue encabezada por Romina Romero, la mamá de Brandon, asesinado la madrugada del 5 de julio en el kilómetro 6 de la Ruta 226 cuando circulaba en moto con otro joven.

Desde ese día, Romina encabeza la búsqueda de justicia por el asesinato de su hijo, apuntando directamente a la responsabilidad de la Justicia, en cuanto al modo en que el fiscal Alejandro Pellegrinelli y el juez Saúl Errandonea llevan adelante la causa, y anticipando una y otra vez su intención de estar las veces que haga falta en el edificio de Tribunales.

“Estoy dispuesta a estar ahí una vez por semana con la bandera de mi hijo y le guste a quien le guste me van a tener que ver la cara. Porque no se las puedo dejar pasar. No quiero que se olviden de mi hijo. No quiero que piensen que es un caso más”, decía Romina días atrás en la previa de la sexta Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil.