Una movilización en pedido de recursos para garantizar la educación en pandemia

Será este miércoles en el centro de la ciudad. Reclaman mayor conectividad, distribución de insumos e inversiones para adecuar los edificios educativos.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Organizaciones estudiantiles y sociales de izquierda se movilizarán este miércoles en el centro de Mar del Plata en reclamo de mayores recursos por parte del Estado para garantizar las condiciones en las que se accede al derecho a la educación en pandemia. Concentrarán a las 10.30 en Luro y Jara y movilizarán hacia la Municipalidad.

Mientras un importante sector de la educación, como la de los niveles inicial, primario y secundario, volvió con limitaciones a la presencialidad, otros como la educación superior o universitaria todavía mantiene la virtualidad de sus cursadas.

Es por eso que, frente a ambas condiciones de escolaridad y las dificultades para cumplir con ella en condiciones adecuadas ya sea en materia de conectividad como en cuanto a lo sanitario y preventivo, un grupo de organizaciones decidió salir a las calles para reclamar mayor provisión de recursos.

Puntualmente, piden que se invierta realmente en garantizar la conectividad en los barrios, la entrega de dispositivos electrónicos para quienes no tengan esa posibilidad y condiciones seguras para las cursadas, tanto para estudiantes como para docentes, a través de las inversiones necesarias en infraestructura, entre otros pedidos.

“En el medio de la pandemia del coronavirus, que amenaza con una segunda ola, la educación no presencial -es decir virtual– no existe en los barrios populares y no existió bajo la cuarentena estricta. Ya que casi no hay conectividad, ni datos, ni recursos económicos para obtenerlos”, apuntaron desde el Partido Obrero, una de las organizaciones convocantes.

Una situación similar -aunque con sus particularidades- se vive en el ámbito universitario, donde desde la organización Amaranto expusieron: “Hemos sido víctimas de un proceso de abandono por parte del Estado y de las instituciones encargadas de garantizar nuestro acceso a una educación de calidad”, manifestaron.

Es ante este panorama que cuestionan sobre el presente de la educación universitaria en pandemia: “Cabe preguntarnos: ¿cuantxs estudiantes son lxs que no han podido ingresar a una carrera por problemas de conectividad?, ¿cuantxscompañerxs han tenido que dejar de cursar por falta de dispositivos o acceso a internet? Y quienes pueden cursar, ¿son suficientes los recursos de los que dispone para poder garantizarlo?”.