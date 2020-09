Una muerte, una grave denuncia y un cuerpo en un centro de salud durante 17 horas

El MTR denunció que un integrante del movimiento se descompensó en su casa y que al no obtener respuestas, fue trasladado en un auto al Centro Nº2, a donde llegó sin vida.

(Foto: archivo / Qué digital)

Un hombre que forma parte del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) murió este lunes y su cuerpo estuvo al menos 17 horas en el Centro de Salud Nº2, sin que fuera trasladado. Hasta allí había llegado sin vida, luego de sufrir una descompensación en su casa y de que desde la agrupación social denunciaran que tras múltiples llamados al 107 la ambulancia no acudió. Desde la Secretaría de Salud confirmaron que a las 10 de la mañana de este martes el cuerpo seguía en el centro de salud, pero negaron mayores explicaciones sobre cómo un cuerpo puede pasar tantas horas así, mientras que desde el SAME dijeron no registrar llamados al 107 en torno al caso.

Orlando Quispe fue un militante histórico de las agrupaciones MTR y Votamos Luchar y este lunes su muerte quedó envuelta en denuncias y críticas de las organizaciones contra el sistema de salud, en medio de la pandemia de coronavirus.

Según explicaron desde las agrupaciones, Orlando hacía varios días que se sentía mal y se encontraba aislado por precaución.

Así, relataron que este lunes cuando le fueron a acercar comida no lo vieron bien, por lo que llamaron a emergencias para trasladarlo al centro de salud: “En el 107 nos decían que necesitábamos sí o sí una orden médica para llevarlo en las reiteradas veces que se llamó. Nos dijeron que nos movamos en un auto particular para poder llevarlo porque la ambulancia del 107 no iba a ir. E hicimos eso”, expusieron desde el MTR.

“Conseguimos un compañero con auto (no tenemos muchos de esos) y una compañera promotora de salud que solidariamente se acercaron a su casa para llevarlo ellos mismos (exponiéndose a toda clase de riesgo en tiempos de pandemia) hasta la sala”, sumaron en un comunicado y explicaron que Orlando finalmente falleció momentos antes de arribar al centro de salud, alrededor de las 17, y su muerte fue constatada en la institución.

“Se le acabaron las pocas reservas de energía que le quedaban y que seguramente si hubiese un sistema de salud como nos merecemos y que él merecía ( y tenemos que decirlo en el pasado) esta muerte, esta partida, este dolor seguramente no estaría ocurriendo”, denunciaron desde el MTR y sumaron: “El pueblo trabajador hace décadas es golpeado, muchos sufren la falta de trabajo y por ende malas condiciones de vivienda y mala alimentación. Los sistemas inmunes de la mayoría de la gente en los barrios está por el piso y por encima cuando concurrimos al sistema de salud porque estamos mal rebotamos como si fuéramos un problema y no pacientes dignos de atención urgente y decente”.

Respecto a la falta de respuestas en la línea 107, las autoridades del SAME Mar del Plata respondieron que “no hay registro (de) que hayan solicitado la ambulancia”.

Pero la situación no terminó ahí.

Este martes pasadas las 10 de la mañana el Centro de Salud Nº2 se encontraba sin atención a partir de que pese a haber pasado casi 17 horas, el cuerpo de Orlando seguía en el lugar sin que se hubiera concretado el traslado.

Marcos Carboni, dirigente del MTR, calificó la situación como una “desidia total” y planteó el agravante de que se esté ante un posible caso sospechoso de coronavirus.

En ese marco, y ante una nueva consulta de este medio, desde la Secretaría de Salud este martes a media mañana sólo se limitaron a responder que en 15 minutos sería retirado el cuerpo, que se realizaría la desinfección del lugar y que luego se atendería “con normalidad”. Qué digital intentó hablar con algún funcionario de la Secretaría de Salud que encabeza Viviana Bernabei para obtener mayores explicaciones oficiales, pero solo obtuvo respuestas negativas.