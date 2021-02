Una mujer denuncia haber sido acosada por un médico en una clínica privada

Ocurrió cuando se fue a atender en un consultorio de la Clínica de Fracturas y Ortopedia. Radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Una mujer de 30 años denunció haber sufrido acoso por parte de un médico que se desempeña en la Clínica de Fracturas y Ortopedia de Mar del Plata como traumatólogo, y radicó la denuncia por lo sucedido en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Natalia decidió hacer público lo que le sucedió “como desahogo personal y como ayuda para que no le pase a ninguna más”, según contó a través de sus redes sociales, que en cuestión de horas se llenaron de mensajes de apoyo, por un lado, y de denuncias similares, por el otro, ya que numerosas mujeres se pusieron en contacto con ella para contarle situaciones vividas con el mismo profesional.

De acuerdo a su relato, que compartió en redes sociales y ratificó en diálogo con Qué digital, hace dos semanas acudió al consultorio del traumatólogo Marcelo Grecco en la clínica ubicada en Independencia 1475 debido a un dolor en uno de sus brazos. Y si bien inicialmente el profesional se comportó con normalidad –la revisó y luego la envió a realizarse una serie de placas- algunos comentarios del médico llamaron la atención de la mujer, que poco a poco comenzó a sentirse más y más incómoda en el consultorio.

“Me llama de nuevo para revisarlas (a las placas) y mientras esperaba que se las cargaran en el sistema, se puso a charlar: a qué me dedico, y si tengo novio, y porque siendo tan linda no me iba bien con los hombres”, relató Natalia en su Instagram, y contó que de un momento a otro el médico comenzó a acariciarle una de sus manos y a realizarle algunos comentarios fuera de lugar respecto a su vida amorosa.

Luego, al arribar las placas, el médico le indicó que se acercara a la camilla, trabó la puerta del consultorio y comenzó a realizarle “movimientos en el cuello” pero “extremadamente cerca su cara de la mía”, según expuso Natalia en su publicación. “Se baja el barbijo, me mira, me puse tensa, me baja el barbijo, lo subo…se sienta en la camilla…ahora yo parada, me hace unos movimientos más en el cuello y masajes en la zona que me dolía…y me empieza a acariciar la cintura. Me dice: ‘Yo sé que es raro esto, pero es que sos muy linda’”, relató.

Acto seguido, luego de que la mujer le dijera al médico sentirse muy incómoda e intentara cambiar el tema pidiéndole sesiones de kinesiología, Grecco le hizo las órdenes correspondientes y la “invitó” en reiteradas oportunidades a su auto donde supuestamente tenía los medicamentos necesarios. Tras finalizar la consulta, Natalia finalmente se fue, pero se quedó muy angustiada y tras procesar lo sucedido decidió denunciar pública y formalmente lo sucedido.

En ese marco, y a partir de esta situación, la mujer radicó la denuncia por acoso en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Mar del Plata, desde donde confirmaron el ingreso de la denuncia, que según expusieron recayó en el Juzgado de Familia N°1 en el marco de lo establecido por la Ley 26.485. Además, Natalia pudo ampliar su presentación, ya que días después de que su caso tomara estado público a través de las redes sociales, recibió un llamado telefónico desde el número del médico denunciado. Esa presentación recayó en la Fiscalía Nº6 bajo la calificación preliminar de “averiguación de ilícito”.

“Mi vida era totalmente diferente hasta hace cinco días. Ahora, de repente el tiempo libre se convirtió en responder mensajes y escuchar a las chicas y agradecer a la gente que estuvo conmigo. Me abrumó muchísimo todo esto“, se sinceró Natalia, quien pidió que todas las personas que hayan atravesado alguna situación similar con este mismo profesional no duden en acercarse a denunciar a la Casa de la Mujer -en Alberti y Alsina- o a la Comisaría de la Mujer y la Familia -en Juan B. Justo y España- o en contactarse con ella a través de las redes sociales.