Una reunión en Casa Rosada para que bajen los buzos al Rigel: “Lo que pedimos es justicia”

Familiares se reunieron con Fernando Navarro, funcionario de la Jefatura de Gabinete. La demora del Estado en cumplir la orden judicial afecta la búsqueda de Justicia.

(Foto: archivo / Qué digital)

Esta semana se cumplieron 39 meses del naufragio del buque pesquero Rigel, y los familiares que día a día llevan sobre sus espaldas el dolor y la lucha por hacer cumplir la manda judicial por la cual el Estado debe realizar una inspección al casco y recuperar los restos de sus seres queridos, fueron recibidos en Casa Rosada por autoridades de la Jefatura de Gabinete, aunque aseguran que las sensaciones no fueron del todo buenas. “El Estado tiene una orden judicial pero la cumple si quiere. Entonces no sé cómo es todo sinceramente”, se lamentó Hugo Amadeo, uno de los asistentes.

Después de ser convocados por autoridades del gobierno nacional, los familiares debieron organizar una rifa a contrarreloj para poder costear los pasajes a Capital Federal para lo que creían sería una reunión más auspiciosa a lo que fue la última con funcionarios del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

“Fue duro. Me dio la impresión de que no lo querían hacer. Que no le importa al Estado la situación, la manda judicial. Que si había una manda judicial les daba lo mismo si la cumplían o no. Tuvimos una breve discusión que te puedo garantizar fue muy triste, en un momento sentí que se les estaba faltando el respeto a las mamás. Mucha soberbia”, lamentó Hugo.

Cabe recordar que en 2020 ya habían ido hasta Casa Rosada, donde el propio Santiago Cafiero les había dicho que ninguna inspección podría aprobarse hasta tanto no se expidan ante él los ministerios intervinientes en la manda judicial emitida en octubre de 2019: Defensa, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos.

Esta vez, en Casa Rosada fueron recibidos por Fernando “Chino” Navarro, abogado, referente del Movimiento Evita y actual secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y de la Sociedad Civil de Jefatura de Gabinete. Incluso, el propio Navarro había conocido la lucha de las familias en 2019, cuando todavía en plena campaña electoral y como tantos otros actuales funcionarios pasó por el acampe que mantuvieron durante cien días frente a la Catedral de Mar del Plata.

“Nos preguntaban si estábamos buscando justicia o indemnizaciones. Lo tomamos como una agresión. Queremos un poco más de respeto hacia los familiares. Fue dura la entrevista. Porque hace meses atrás tuvimos una reunión en el Ministerio de Seguridad y fue más de lo mismo. Fueron duras las reuniones con esta gente”, lamentó Hugo, expresando una vez más su decepción con el gobierno nacional.

Si bien tras la reunión, Navarro se comprometió a dialogar con cada uno de los actores intervinientes en la manda judicial, desde Jefatura de Gabinete hasta el Ministerio de Seguridad, para Hugo no solo es más de lo mismo, sino que teme lo peor: “Tengo miedo que estén preparando todo para decirnos que no. Es muy triste todo. El Estado tiene una orden judicial pero la cumple si quiere. Entonces no sé cómo es todo sinceramente”, continuó.

La lucha por recuperar los cuerpos de sus seres queridos tiene una vinculación directa con la búsqueda de justicia, ya que la manda judicial también incluye la realización de inspecciones al casco, y la falta de esas pericias impide el avance de cuestiones claves de la causa, como el pedido de indagatorias.

Según adelantaron los familiares, el pedido de indagatorias por incumplimiento de deberes de funcionario público a los seis prefectos que estuvieron de guardia en el Puerto el día que zarpó el Rigel -5 de junio de 2018- presentado al Juzgado Federal N°2 de Rawson, encabezado por Gustavo Lleral, fue denegado y, entre los argumentos, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia señaló la falta de las pericias.

“Lo nuestro no es cuestión de dinero sino de justicia. Porque aunque bajen hoy no sabemos lo que van a encontrar, pero queremos que se haga porque se pierden pruebas y el tiempo pasa. Hoy lo que pedimos es justicia, incluso separando nuestra parte sentimental. Queremos que si hay culpables, que paguen. Queremos que cumplan con lo que tienen que cumplir”, manifestó y cerró: “La lucha sigue, estamos de pie. Dan bronca algunas circunstancias que nos llevan a tener miedo que nos estén preparando para decirnos que no. Estamos cansados de intermediarios, pero seguimos“.