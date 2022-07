(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Un grupo de clientes de “La Tiendita Online Mueblería” de Mar del Plata comenzó el fin de semana a hacer pública una denuncia por estafas contra el comercio ubicado en la esquina de la avenida Luro y Francia y, pasados los días, son alrededor de 70 las personas que se pusieron en contacto al exponer experiencias similares. La Fiscalía de Delitos Económicos tomó intervención y comenzó a recibir los testimonios y la documentación de las y los afectados. Mientras tanto, el comercio se encuentra cerrado.

La denuncia pública empezó a circular el viernes cuando 20 personas expusieron a través de redes sociales haber sido estafadas con compras realizadas en “La Tiendita Online Mueblería”, y con el paso de los días se continúan sumando damnificados. Es que, según relataron, luego de distintas compras que abonaron tanto en efectivo como con tarjeta, la mueblería justificó la falta de entrega de los muebles bajo el pretexto de los “tiempos de demora de la fabricación”.

Sin embargo, los 15 a 20 días hábiles de fabricación transcurrieron y los clientes no obtuvieron ni los muebles ni respuestas. “En mi caso, al pasar los días y no recibir respuestas, me contacté y después de muchas vueltas me dieron la fecha de entrega para el 29 de junio, fecha en la que no aparecieron ni me contestaron el teléfono”, denunció una de las damnificadas.