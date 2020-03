Unos 60 alumnos, sin transporte público para llegar a una escuela de la Ruta 226

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Iniciado el ciclo lectivo 2020, alrededor de 60 estudiantes no tienen cómo llegar a su escuela para estudiar. La insólita situación se produce en la Escuela Secundaria N°5, que está ubicada en el kilómetro 38,5 de la Ruta 226, dentro del Partido de Balcarce, aunque la comunidad educativa se completa con estudiantes que viven en el Partido de General Pueyrredon.

Según explicaron familiares de los alumnos que concurren a la escuela, la situación afecta a unos 60 estudiantes. Es que explican que hasta el año pasado contaban con el servicio de micros de El Rápido pero cuando se produjo la suspensión y sus recorridos pasaron a formar parte de la empresa Vía Bariloche -a través de Vía Tacc-, quedaron a la deriva.

La escuela fue inaugurada en 2017, y como se encuentra en Villa la Brava el año pasado se declaró de interés como Paisaje Protegido por la Cámara de Diputados. La oferta educativa en la zona es única por la doble jornada y la propuesta pedagógica.

“Para empezar, esta semana nos estamos volviendo locos para ver cómo solidariamente los que tenemos auto subimos a no más de tres chicos por los cinturones de seguridad y estamos viendo qué va a pasar. Es un escenario grave y hasta triste. Hay chicos que hicieron hasta tercer año y no pueden terminar la secundaria en la escuela por este tema del transporte, con lo que esto implica para un adolescente: el cambio de escuela y del grupo de amigos. Esto no es justo”, señaló una de las madres en dialogo con Qué digital.