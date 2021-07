Varias escuelas sin transporte escolar y un problema que se reitera desde marzo

Desde Suteba advirtieron que son numerosas las comunidades educativas afectadas por un servicio intermitente.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En la última semana, escuelas del barrio El Boquerón alertaron por el corte del servicio del transporte escolar administrado por el Consejo Escolar. Sin embargo, no se trataría de un caso aislado sino que afecta a numerosos establecimientos del distrito, tanto rurales como especiales, y, además, no es la primera vez que sucede: “Este problema lo habíamos tenido en marzo también, viene de arrastre“, advierten desde el gremio Suteba.

Las intermitencias en la presencialidad producto de la pandemia hace que el transporte escolar se vea afectado directamente y también que las soluciones a las problemáticas que surgen se vean relegadas a un segundo plano, como ocurre por ejemplo y en otro orden, con la quita del boleto estudiantil en la empresa Costa Azul.

No obstante, en los últimos días familias de El Boquerón visibilizaron la falta del transporte escolar provisto para las escuelas del ámbito rural, al menos desde el 1 de julio, situación que, según advierten desde Suteba, viene desde hace tiempo.

“Esto empezó antes. Los últimos días de junio tampoco tuvimos clases, no hubo presencialidad. Quedaron tres días del mes de junio y lo que va de julio. Este problema lo habíamos tenido en marzo también, viene de arrastre”, explicó la secretaria general adjunta de Suteba General Pueyrredon, Susana Aranguren, quien por ejemplo debió arreglárselas para dar clases de manera remota en la escuela en la que ejerce ante las complicaciones de sus alumnos para asistir.

A nivel cronológico, explicó que las discontinuidades en el transporte se iniciaron en marzo y que, al pedir explicaciones, el propio consejero escolar encargado del área, Bruno Sapere, habría reconocido “no haber mandado los renglones”, es decir, los recorridos de los colectivos, “en tiempo y forma para pedir la autorización a La Plata”.

A partir de allí se implementaron contrataciones directas por determinados periodos de tiempo que generaron discontinuidades en el servicio de transporte hasta tanto se volvían a contratar empresas para el transporte, al punto que podían pasar días o semanas hasta su restablecimiento.

Según explicó Aranguren, el transporte escolar en conflicto abarca 85 “renglones”, cada uno de ellos abocado a una zona del distrito específica y, por ende, a más de una escuela: “En el mes de junio solamente estaban aceptados alrededor de 20. Había un montón de recorridos que no se hacían”, lamentó.

En ese sentido, ejemplificó que, más allá de las escuelas de El Boquerón, las damnificadas fueron muchas más: “En Los Ortiz tres escuelas, en San Francisco la Primaria N°51 y la Secundaria N°39, la 8 de El Coyunco, las tres primarias de Camet, la 39 de Colonia Barragán. Hay varias pero a ellas se suma el transporte de las escuelas especiales que muy pocas tienen su propio traslado”, continuó.

Incluso, los problemas persistieron cuando Mar del Plata estuvo en fase 2 y, por ende, no había clases presenciales “masivas”: “Durante el mes de junio hubo virtualidad y en el caso de la modalidad especial y matrículas priorizadas que se trabajó presencialmente por distintas cuestiones, pusieron la dotación mínima e hicieron una contratación directa solamente por el mes de junio”, graficó.

“Cuando volvimos a fase 3 nos encontramos con que no teníamos transporte. La respuesta de la presidenta del Consejo Escolar, Carina Cermesoni, nunca la tuvimos formalmente. Hoy por grupos de WhatsApp nos enteramos que se están haciendo contrataciones nuevamente de forma directa y posiblemente mañana haya transporte en algunas escuelas y en otras no porque no se ha cubierto y tienen que volver a hacer esta contrataciones”, anticipó Aranguren, aunque advierte que por el momento no tienen mayores precisiones sobre el plazo y la modalidad de la contratación.

Por último, a la espera de precisiones, Aranguren advirtió sobre la importancia vital que reviste el transporte para escuelas rurales para garantizar el dictado de clases: “El transporte en el campo es sumamente importante, no son familias que se puedan acercar sus hijos a la escuela si no tienen transporte”, cerró.