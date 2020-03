Vía Bariloche: “Quisieron hacerlo pasar como si fuera un problema gremial”

Tras la segunda audiencia en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores acusaron al gremio de desviar el foco de la discusión. Pasaron a un cuarto intermedio hasta el lunes 16.

(Foto: Qué digital)

Tras la segunda audiencia por los choferes despedidos de Vía Bariloche, los trabajadores lamentaron que no se llegó a un arreglo ya que el gremio, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), acusó a los choferes de formar parte del sector disidente –aseguran- para desentenderse de la situación. Así, la discusión por la reincorporación deberá continuar en la próxima audiencia, el 16 de marzo a las 10 de la mañana.

Tras las serias denuncias de los trabajadores despedidos por la empresa que tomó los recorridos de El Rápido, que van desde una situación de precarización prácticamente absoluta, desprotección del gremio y también despidos, este martes se reunieron por segunda vez en el Ministerio de Trabajo de la Provincia ante una ruidosa manifestación en Luro y España.

En ese marco, antes de pasar a un nuevo cuarto intermedio, los trabajadores denunciaron que el gremio intentó desentenderse de la situación acusándolos de formar parte de la facción “disidente” de la UTA por lo cual intentó además sacar el foco de la discusión de fondo.

Ante este intento, los trabajadores buscaron despegarse de la interna de la UTA a nivel nacional, que también llegó a Mar del Plata: “(Roberto) Fernández se pelea con (Miguel) Bustinduy y se tiran uno contra el otro, pero con nosotros en medio, sin que nos represente nadie, ni uno ni el otro“, lamentaron.

“La UTA vino y quiso exponer que nosotros pertenecíamos a un grupo de la UTA disidente con lo cual le dijimos que no, y quisieron hacerlo pasar como si fuera un problema gremial, no un problema como realmente es. Así que tuvimos que aclarar eso y hacer bajar a la abogada de ellos que ya se había ido y se hicieron las actas como corresponde”, relataron los trabajadores.

“No se sabe si va a ser acá o en La Plata. Hasta el 16 habrá que darle para adelante”, agregó Esteban, uno de los despedidos, y adelantó que volverán a manifestarse pacíficamente para seguir visibilizando la situación.

“Ellos la quisieron tirar para ese lado, de que era un problema gremial y nosotros le demostramos que no. El 16 sí se tienen que presentar todas las partes y definir qué van a hacer. La UTA hizo todo esto para no presentarse y no hacerse cargo de este problema, que es de ellos, porque nos dejaron afuera, no nos afiliaron. Ellos tienen una responsabilidad importante en este tema”, insistió el trabajador