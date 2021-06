Violencia de género: aprueban una licencia para estudiantes de la Facultad de Trabajo Social

El centro de estudiantes impulsó también que quienes concursen para cargos deberán capacitarse en perspectiva de género.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

En el marco del sexto aniversario del #NiUnaMenos, y tras una iniciativa del centro de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), el consejo académico de la institución aprobó dos importantes proyectos. Por un lado, se implementará la licencia para estudiantes por violencia y discriminación por razones de género. Y, a su vez, quienes deseen concursar y postularse en cargos de la institución deberán capacitarse con perspectiva de género.

Según informaron desde el Movimiento Sur, que conforma el centro de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, tras la decisión, una vez que se emita la ordenanza por parte de la institución se comenzará a trabajar en la implementación. “Como todo nuevo derecho hay que trabajar en las herramientas de difusión de las mismas y garantizar su implementación”, expresó en dialogo con Qué digital la presidenta del centro de estudiantes, Jimena Milla.

En este sentido, desde la organización estudiantil repararon en que la licencia para estudiantes por violencia o discriminación por razones de género permitirá que la institución contemple de manera particular esta situación en la trayectoria educativa de quienes requieran hacer uso de este derecho. “Nos encontramos en un contexto en donde la violencia de género no es algo ajeno a la Universidad, por esto las licencias estudiantiles por violencia o discriminación por razones de género promueven medidas de acción orientadas al acompañamiento y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las identidades no binarias”, manifestó Milla.

Y subrayó: “Estas violencias generan distintos procesos y vivencias particulares que no coinciden con los tiempos de la institución, por esto es necesario contemplar estas situaciones”.

Por otro lado, la dirigente universitaria destacó que la aprobación del proyecto “Concursos y Registros abiertos de postulantes para cargos docentes con perspectiva de género” busca contribuir en la transformación de prácticas académicas hacia la transversalización de la perspectiva de género en las currículas.

En concreto, a través de esta normativa quienes se postulen a concursos y registros abiertos de la Facultad, deberán conocer las normativas nacionales, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social en torno a la perspectiva de género. Asimismo, las comisiones asesoras deberán estar integradas por al menos el 50% de mujeres, identidades feminizadas, diversas o no binarias.

Por su parte, la consejera académica estudiantil, Ana Varrá Aguilera, explicó que desde la organización estudiantil apuntan a generar una Universidad incluyente “que sea capaz de aportar respuestas a las problemáticas de las desigualdades de género existentes” y, en este sentido, también buscan “profundizar la formación de futurxs profesionales con perspectiva de género, para esto necesitamos promover que lxs docentes actualicen su formación en este aspecto”.