Violencia de género: “No sé qué mas hacer para poder escaparme de esto”

Hace dos años Fiorella expuso públicamente el calvario que vivía con su expareja. Pese al paso del tiempo, ahora denuncia nuevos ataques como el incendio de su auto.

En febrero de 2020 Fiorella, víctima de violencia de género, decidió salir a exponer públicamente constantes ataques de su expareja que incluían robos, daños, amenazas y hasta el incendio de su casa. A más de dos años, y tras haber dejado por algún tiempo Mar del Plata, volvió y se encontró con el mismo calvario: denuncia nuevas amenazas, hostigamiento y hasta el incendio de su auto, concretado en la madrugada de este viernes. Afirma que pese a tener vigente una nueva medida de restricción, su expareja la incumple y reclama respuestas desde la Justicia penal: “No sé qué más hacer para poder escaparme de esto”.

Fiorella dice en diálogo con Qué digital que siente “mucha vergüenza” de tener que exponerse en los medios de comunicación, una vez más, pero es una de las herramientas que encontró para intentar sentirse “un poco más segura“. Es que acusa que pese a las medidas tomadas como la restricción de acercamiento dictadas por el Juzgado de Familia N°2 -a cargo de María Silvina Lazcano- que interviene en su caso, muchas veces son incumplidas por parte de su expareja y deriva en ataques “sigilosos y cautelosos”. “No es que viene y me pega una trompada, hace cosas mucho más planeadas, pensadas, graves”, describe.

Y ahí justamente radica su pedido: en que las denuncias por esos hechos deriven en acciones judiciales que frenen al agresor en el marco de causas penales iniciadas en varios casos con intervención de la Unidad de Composición Temprana de Conflictos Penales, a cargo de Paulo Cubas.

“No sé cómo hacer para que esta persona frene, no hay nada que lo pare, agotó todas las posibilidades de con qué me puedo proteger”, dice la joven.

Fiorella contó en 2020 que decidió separarse de Matías Falcone al empezar a percibir diversas actitudes violentas. Pero desde ese momento comenzó a sufrir diversos ataques, incluso el incendio de su casa, que fue lo que terminó por decidirla tiempo atrás a dejar Mar del Plata “por miedo a que la mate”: “Cuando me prendió fuego la casa los bomberos hicieron las pericias y determinaron que había sido intencional, a partir de ahí lo empezaron a buscar, estuvo prófugo y cuando lo encontraron le pusieron una pulsera de monitoreo, que de todas maneras no cumplía”.

Ahora de regreso en la ciudad, lamenta que nada cambió. “En este poco tiempo que estoy acá queriendo organizar mis cosas, para poder cerrar un ciclo acá e irme, que no tengo por qué pero lo decidí hacer para vivir tranquila y no mirar para atrás todo el tiempo, vuelve a amenazarme, vuelve a pincharme las ruedas del auto, lo mismo de siempre”, relata. Y denuncia que durante la madrugada de este viernes su auto fue incendiado afuera de su casa. “No sé qué están esperando, ¿que haga algo peor?”, advierte.

De esta manera, reclama avances en las causas penales que lo hagan frenar con los ataques, y buscará presentarse en calidad de particular damnificado a través de un abogado para poder impulsar las acusaciones con mayor fuerza: “Me dicen que los delitos hay que comprobarlos, que alguien lo tiene que ver en el acto y verle la cara. Yo aporto testigos, no es que yo sola digo esto. Es como que nada alcanza, ni los testigos, ni las fotos, ni nada”.

“Cada vez que estoy acá en Mar del Plata estoy al borde y él como si nada, es increíble. Mi vida se arruina por completo, me arruina todo. No sé qué mas hacer para poder escaparme de esto”, lamenta y señala: “Es una persona peligrosa que está incumpliendo la ley todo el tiempo”.