Violencia en la empresa de colectivos 25 de Mayo: “Me tiraron a matar”

Rubén Pereyra es uno de los choferes disidentes de la UTA que sufrió una herida en la oreja. “De repente salió la policía a reprimir con el gremio”, acusó.

(Fotos: Qué digital)

“Me tiraron a matar, estaban a unos metros mío, me arrancaron un pedazo de oreja”. Con esas palabras, uno de los choferes disidente de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) que mantiene la protesta desde el viernes en la empresa de colectivos 25 de Mayo se refirió al violento episodio ocurrido en las primeras horas de la mañana de este lunes.

Momentos después del episodio de violencia ocurrido alrededor de las 6 de la mañana de este lunes, uno de los choferes disidentes de la UTA que resultó herido en una de sus orejas apuntó contra la violencia sufrida y acusó tanto al gremio como a la policía.

“Estábamos en la lucha por los sueldos adeudados, de repente salió la policía a reprimir con el gremio, salieron con la gente de ellos a reprimirnos a nosotros, con palos, la gente de Adrián Giménez que es uno de los secretarios de la UTA salió también a reprimir”, declaró ante la prensa Rubén Pereyra, chofer de la empresa Peralta Ramos.

“Nos empezaron a reprimir con armas, con palos, y veo cuando me tiran, me tiraron a matar, estaban a unos metros mío, me arrancaron un pedazo de oreja”, sostuvo el trabajador.

Y además señaló que otros compañeros suyos se vieron afectados por disparos de armas de fuego, entre ellos uno que sufrió un impacto en una pierna y otro en el tórax. “No es a primera vez que nos pasa”, acusó el trabajador.

El conflicto en torno al servicio de colectivos en Mar del Plata y la interna en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) escaló este lunes a un grave episodio de violencia que terminó con al menos cuatro trabajadores heridos. La facción disidente de la conducción del gremio denuncia que una patota intentó levantar la protesta y que para ello hubo golpes y hasta disparos de armas de fuego en la puerta de la empresa 25 de Mayo, que conduce Juan Inza y donde se lleva adelante la manifestación desde el viernes.

Desde la agrupación “Juan Manuel Palacios” afirmaron que la conducción de la UTA llegó al lugar con una “patota” y acusó que al menos cuatro trabajadores resultaron heridos.

La protesta de los choferes disidentes por deudas salariales acumuladas se realiza desde el viernes en la puerta de la empresa que prácticamente monopoliza las líneas locales de colectivos en Mar del Plata y desde el sábado se inició un bloqueo que volvió a interrumpir el servicio de colectivos. Previamente, fue la UTA la que llevó adelante paros nocturnos durante doce noches y uno de un día completo, el pasado jueves.