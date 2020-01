Violenta agresión contra un joven afuera de los boliches de La Normandina

El hecho se produjo en la madrugada del 1° de enero. “Me podría haber matado, quedé inconsciente un rato largo”, declaró el joven y apuntó contra el patovica.

Un video que se volvió viral desde este miércoles a la noche en diversas redes sociales dejó expuesta una violenta agresión que sufrió un joven por parte de una persona encargada de seguridad de un boliche ubicado en la zona del complejo La Normandina, en Playa Grande.

El video comenzó a circular durante la noche de este miércoles con mayor intensidad y se volvió viral. En él se ve a un patovica tomar a un joven que se encontraba afuera de los boliches de La Normandina y arrojarlo con mucha violencia sobre el suelo. Pese a la impresión que generan las imágenes el joven ya se encuentra en buen estado de salud.

Este jueves el joven brindó una entrevista en el noticiero de Telefé Mar del Plata, y aseguró: “Me podría haber matado, quedé inconsciente un rato largo”.

En ese marco, dijo recordar de ese momento la generación de un tumulto en ese lugar. “Cuando reacciono me veo levantado y caigo contra el piso, y no me acuerdo nada más. Después me recuerdo en la ambulancia con cuello”, relató y dijo que estaba en ese lugar “tratando de tranquilizar” la situación.

"Es inentendible, esa persona es un animal, caí bien y tuve suerte. Es una lástima que ese tipo de gente esté para cuidarnos cuando vamos a bailar", expuso el joven.