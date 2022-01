Vuelven a advertir por el riesgo de incendios en Mar del Plata

Desde la Municipalidad advirtieron que las posibilidades de propagación serán “extremas” los próximos días debido a las condiciones climáticas.

(Foto: archivo / Qué digital)

La Municipalidad volvió a advertir este fin de semana por el riesgo de la propagación de incendios en Mar del Plata ante los factores climáticos que se darán al menos hasta el martes inclusive. Por el momento no anunciaron el cierre de la Laguna de los Padres, una de las medidas que suelen tomar ante esta situación.

En ese sentido, desde el Municipio alertan que desde este domingo y hasta el martes inclusive el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI) indica que en General Pueyrredón el riesgo de propagación será “extremo”.

Este índice de actualización periódica, puede ser consultado diariamente a través de la web de la Municipalidad en el siguiente link.

Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la “facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control y el impacto del fuego”, en función de los factores fijos y variables que lo afectan como pueden ser la vegetación, topografía o la meteorología. Este riesgo se expresa mediante diferentes “Clases de Peligro”, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego.

Frente a estas condiciones climáticas óptimas para la propagación de incendios en Mar del Plata, desde Defensa Civil del municipio recomiendan no realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos, no tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos, no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios, encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar de apagarlas y cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo hasta los dos metros.