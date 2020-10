Ya funciona el operativo Detectar en Mar del Plata: cómo se implementa

Se inició este jueves en el barrio San Patricio y con el paso de los días se extenderá a otras zonas como Nuevo Golf y Batán. Los detalles de la puesta en marcha.

(Fotos: Qué digital)

Autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia llegaron este jueves a Mar del Plata para poner en marcha el operativo Detectar en búsqueda de personas con síntomas compatibles de coronavirus y con el objetivo de garantizar el acceso a la atención y a los hisopados. Desde este jueves el programa funciona en el barrio San Patricio de la zona sur y luego se extenderá hacia otros lugares como Nuevo Golf y Batán, según adelantaron los funcionarios.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, quien llegó a Mar del Plata acompañado por la directora de Salud Comunitaria, Noelia López. “Empezó en este barrio, la idea es que tenga continuidad en otros“, explicó la funcionaria en la plaza del barrio ubicada en calle 461 y 8, donde se montó la base operativa y además se brindaron otros servicios a las y los vecinos.

Según sostuvo Giorgi, durante este jueves estuvieron en contacto con la secretaria de Salud municipal, Viviana Bernabei, para desplegar luego el operativo en otras zonas como el barrio Nuevo Golf y Batán.

“La idea es armar equipos interdisciplinarios. Se han sumado varios actores locales”, destacó Noelia López. Entre ellos se encuentran los integrantes de los comités barriales de emergencia (CBE) -que impulsaron un destacado trabajo previamente con el plan Cuidarnos de la mano de voluntarios y voluntarias previamente capacitados-, y también integrantes de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

“El objetivo del abordaje territorial es hacer una recorrida casa por casa haciendo un relevamiento de las personas que viven allí y si algunas de las personas presenta alguno de los síntomas compatibles con la definición de caso vigente se lo acompaña hasta la base operativa y se le hace un hisopado en la unidad sanitaria móvil”, detalló la directora provincial de Salud Comunitaria y explicó que esos resultados están a las 24 horas.

“También es un trabajo que sirve para volver a generar conciencia sobre las comunidades, sobre los barrios, sobre la importancia de seguir con las medidas de cuidado porque seguimos en un momento de aumento de casos, y eso nos preocupa y nos parece una estrategia epidemiológica muy valiosa para acotar la circulación comunitaria”, remarcó la funcionaria.

Asimismo, expuso que la elección de los barrios se da a partir de dos variables: “Los barrios se eligen en general por la ocurrencia de casos y hay algunos en los que a veces no hay casos y eso genera alarma porque sabemos que si no hay es porque probablemente la gente no está pudiendo acceder al sistema, entonces también es una herramienta que genera acceso al diagnóstico y al sistema de salud”.

Finalmente, López entendió que para desplegar operativos de este tipo “hay que esperar determinado momento epidemiológico para hacer esta búsqueda activa”. “Tiene que haber una determinada cantidad de casos para salir a buscar si no lo que se hacen son otras estrategias epidemiológicas, y nos parece ahora el momento oportuno para seguir fortaleciendo el sistema de salud y articular con los municipios que registran aumento de casos”, cerró.