Yoga en cuarentena, una práctica para equilibrar mente y cuerpo en casa

Solo se necesita de un espacio y tiempo para realizar la práctica. Profesoras de Mar del Plata comparten sus clases y recomiendan aplicaciones.

De un día para el otro las rutinas y hábitos cambiaron de forma drástica. Los días de cuarentena se suceden de forma muy similar, y es por eso que especialistas sugieren armar rutinas y, dentro de lo posible, hacer alguna actividad física. En este contexto, la práctica de yoga cobra un rol protagónico y se transforma en una propuesta física, mental y espiritual para mantenerse en casa y evitar la propagación del coronavirus en Mar del Plata.

Cómo toda práctica es fundamental hacerse de tiempo y espacio, pero sobre todo contar con una guía a la hora de tomar una clase, pensada y ejecutada de forma consciente. En ese marco, Qué digital consultó con profesoras de yoga de Mar del Plata sobre una práctica ancestral que puede ser de gran ayuda en días de cuarentena obligatoria, gracias a la tecnología y las redes sociales.

“La práctica de yoga en casa es un recurso que tenemos todos a nuestra disposición para mantener nuestra mente en el momento presente y así evitar la ansiedad o depresión. A la vez nos mantiene activos y al cuerpo en forma, flexible y saludable”, señaló la instructora de yoga dinámico y para surfistas, Flora Baraboglia.

En este sentido la especialista en terapias holísticas remarcó que “además de la secuencia de posturas que propone una práctica, existen otros métodos efectivos para calmar la mente como los ejercicios de respiración llamados pranayama”. “Dependiendo lo que se quiera lograr hay diferentes prácticas, como ser para bajar la ansiedad, para activar al cuerpo, para entrar en calor, para conciliar el sueño”, sumó.

Por otro lado, a la práctica se le suma un momento de meditación que “lleva a enfocar la mente”. “A través de una propuesta de visualización se logra viajar”, definió la instructora y agregó: “Este método es muy efectivo para visualizar cómo queremos vernos y cómo queremos estar. Aunque lograr entrar en meditación requiere de práctica, todos podemos hacerlo”.

"La sabiduría del yoga es algo que está al alcance de todos nosotros porque es una práctica ancestral que fue pasando de maestros a discípulos y hoy en día se popularizó debido a sus efectos inmediatos sobre la mente y el cuerpo," puntualizó. Sus guías se pueden consultar a través de la cuenta de Instagram @florab.yoga

En la actualidad, se puede hacer uso de la tecnología y de esta forma acceder a todo tipo de práctica. En este campo se destacan plataformas de clases online a través de Zoom o aplicaciones especializadas de cualquier parte del mundo como Down Dog disponible para descargar en teléfonos celulares.

Pero por otro lado, en el marco de la situación extraordinaria de la cuarentena obligatoria, muchos estudios de la ciudad están dictando sus clases de manera online. “Es muy beneficioso para todos, ya que se puede acceder y tomar la práctica que cada uno sienta y así armar una rutina que ayuda mucho a llevar los días”, resaltó Flora Baraboglia.

Esta situación se dio en muchos casos, como el de la instructora marplatense Estefi di Vito quien –desde que se decretó la cuarentena obligatoria- optó rápidamente por suspender las clases presenciales y abrir un canal de YouTube, además de compartir secuencias en su Instagram (@estefidivi.yoga). “Nunca me imaginé dando clases sola en mi casa hablándole a una cámara”, se sinceró.



“Cuando me di cuenta que continuar con las clases presenciales era un riesgo para todos tuve que quedarme en casa y buscar la forma de poder compartir mis clases a los que eran mis alumnos y a los que no me conocían también”, resaltó y sumó: “Fue un poco el impulso de querer seguir compartiendo la práctica de yoga con los que confían en mí hace tiempo y además es el momento oportuno de buscar nuevas herramientas que eran desconocidas para mí, lo sentí como un desafío personal también”.

Poco a poco se van sumando más practicantes y la instructora va sumando desafíos por la interacción con las personas que la siguen desde sus casas. “En estos días mucha gente necesita conectarse consigo mismo y buscan la práctica de yoga porque quizás es el momento justo de probar eso que no hicieron nunca, y los videos ayudan mucho porque son aptos para todos, tanto alumnos con experiencia como sin experiencia”, reflexionó di Vito.

Sin dudas, tal y como entendió la instructora “nada se compara con la energía que se genera en la clase, charlar con mis alumnos antes y después de la clase, corregir las posturas, la relajación final”. Pero en tiempos de cuarentena, hay que respirar hondo, elegir la práctica más cómoda y adecuada y seguir en casa.