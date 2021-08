Alvarado busca sumar en su visita a Mendoza ante un Gimnasia golpeado

El “Torito” se presenta desde las 15.30 por la fecha 21 de la Primera Nacional ante un equipo que también pelea por ingresar al Reducido.

(Foto: archivo / Qué digital)

Un Alvarado muy sólido como local buscará ahora dar el golpe como visitante cuando este domingo desde las 15.30 se enfrente a Gimnasia de Mendoza por la fecha 21 de la Zona A de la Primera Nacional. Ambos equipos buscarán sumar de a tres puntos en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie para escalar en la tabla y soñar con entrar al Reducido.

Tras el gran triunfo por 2 a 1 en el José María Minella ante Deportivo Riestra, los dirigidos por Walter Gastón Coyette tienen la difícil misión de sumar en Mendoza, ante un equipo que se encuentra en el quinto lugar con 30 puntos, aunque llega golpeado tras tres derrotas consecutivas.

Para este encuentro, Coyette no contará con dos habituales titulares. En primera medida, no está disponible el lateral Brian Mieres, quien deberá cumplir la segunda fecha de suspensión tras la tarjeta roja que recibió ante Belgrano de Córdoba, así como también el volante Julián Vitale, que aún no se recuperó de un leve desgarro que padeció en el recto anterior.

Es por eso que Alvarado volvería a plantear una línea de cinco defensores con el ingreso en la zaga central del uruguayo Juan Alsina en lugar de un Agustín Irazoque que cumplió con creces en las fechas que pudo vestir como titular la camiseta del Torito.

Alvarado acumula 28 puntos en el certamen producto de ocho victorias, cuatro empates y siete derrotas, por lo que se ubica en el séptimo puesto. Tan solo dos puntos más tiene el Lobo mendocino, que llega de caer en tres jornadas consecutivas ante Agropecuario (0-2), Quilmes (0-3) y Tigre (0-2).