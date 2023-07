“Barbie” y “Oppenheimer” se estrenan en las salas de cine de Mar del Plata

Ya se puede ver la ansiada película sobre la histórica muñeca y la biográfica que relata cómo fue el papel del creador de la bomba atómica.

Esta semana la cartelera de cine de Mar del Plata se renueva con dos películas internacionales. En plenas vacaciones de invierno, marplatenses y turistas podrán ver “Barbie” y “Oppenheimer”, que se suman a la programación vigente.

A partir de este jueves, marplatenses y turistas podrán disfrutar de “Barbie”, la anhelada película de Greta Gerwing que plasma lo que significa vivir en la tierra de la perfección y qué pasa cuando alguien tiene una crisis existencial o es un Ken y decide acompañar a su pareja desterrada. A través de Warner Bros. Pictures, el filme llega a las salas de todo el mundo.

Además se estrena “Oppenheimer”, la película basada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Las entradas de cine en Mar del Plata cuestan desde $1400 para 2D y $1600 para 3D y se pueden adquirir por sistema virtual o en la boletería de cada complejo. Durante este mes sigue la promoción 2×1 en las salas de Cinemacenter de lunes a miércoles y además durante las vacaciones de invierno se puede aprovechar del reintegro de Cuenta DNI y descuentos con Banco Provincia.

Las dos nuevas películas se pueden ver en salas del Ambassador, Los Gallegos Shopping, Cines del Paseo y Paseo Aldrey, que en el inicio de las vacaciones de invierno en Mar del Plata también cuentan con títulos como: “Misión imposible: sentencia mortal”, “Casi muerta, “Elementos”, “Flash”, “Spider-man: a través del spider verso”, “Transformers: el despertar de las bestias”, “La Sirenita”, “Insidious: la puerta roja”, “Indiana Jones”, “The Boogeyman”, “Rápidos y furiosos X”, “Super Mario Bros la película” y “Krakens y sirenas”.

BARBIE

(Duración: 90 minutos| Estados Unidos| Comedia)



Sinopsis: Una muñeca que vive en Barbieland es expulsada al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta. La película está basada en la popular muñeca Barbie.



Elenco: Margot Robbie, Ryan Gosling



Dirección: Greta Gerwing



Proyecciones:

Ambassador:

-Todos los días excepto fin de semana 2D (castellano): 13:40, 14:20, 17:00, 19:00, 19:40. 21:40 y 22:20

-Viernes y sábado 2D (castellano): 13:40, 14:20, 17:00, 19:00, 19:40. 21:40, 22:20 y 00:10

-Todos los días excepto fin de semana 2D (castellano): 13:40, 14:20, 17:00, 19:00, 19:40. 21:40 y 22:20 -Viernes y sábado 2D (castellano): 13:40, 14:20, 17:00, 19:00, 19:40. 21:40, 22:20 y 00:10 Los Gallegos Shopping:

-Todos los días excepto fin de semana 2D (castellano): 14:00, 16:30, 17:30, 19:00 y 20:00

– Viernes y sábado 2D (castellano): 14:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00 y 00:40

-Todos los días 2D (subtitulada): 22:30

-Todos los días excepto fin de semana 2D (castellano): 14:00, 16:30, 17:30, 19:00 y 20:00 – Viernes y sábado 2D (castellano): 14:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00 y 00:40 -Todos los días 2D (subtitulada): 22:30 Cines del Paseo:

– Todos los días 2D (subtitulada): 21:20

– Todos los días 2D (castellano): 11:30, 14:00, 16:10, 17:00 y 18:40

– Viernes y sábado 2D (castellano): 11:30, 14:00, 16:10, 17:00, 18:40 y 23:45

– Todos los días 2D (subtitulada): 21:20 – Todos los días 2D (castellano): 11:30, 14:00, 16:10, 17:00 y 18:40 – Viernes y sábado 2D (castellano): 11:30, 14:00, 16:10, 17:00, 18:40 y 23:45 Paseo Aldrey:

-De domingo a miércoles 2D (castellano): 12:40, 20:20 y 22:40

-De jueves a sábado 2D castellano): 12:40 y 20:20

-De domingo a miércoles 2D (castellano): 12:40, 20:20 y 22:40 -De jueves a sábado 2D castellano): 12:40 y 20:20 Sala ATMOS:

-Todos los días 2D (subtitulada): 16:40, 19:30 y 22:00

-Todos los días 2D (castellano): 11:40 y 14:10

-Viernes y sábado 2D (castellano): 11:40, 14:10 y 00:30

OPPENHEIMER

(Duración: 140 minutos| Estados Unidos| Biográfica)

Sinopsis: relata la vida del físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica.

Elenco: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Casey Affleck, Ben Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jason Clarke, Jack Quaid, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Matthew Modine

Dirección: Christopher Nolan

Proyecciones: