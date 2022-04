Coronavirus en Mar del Plata: sin nuevas muertes y diez casos activos

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Con el parte sanitario de este jueves quedaron oficializados cinco nuevos casos positivos de coronavirus, cuatro altas y ninguna nueva muerte, por lo que el total de casos activos ascendió a diez en Mar del Plata. Además, ninguno requiere internación en terapia intensiva.

El Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) reportó cinco contagios en los últimos datos a los que accedió la Secretaría de Salud, correspondientes a muestras tomadas entre el 16 y el 20 de abril.

Luego de la jornada de este miércoles en la que se oficializaron cinco muertes ocurridas en los últimos meses, este jueves no se registraron fallecidos y además se informaron que cuatro no pacientes no transitan más la enfermedad.