Dave Evans, uno de los fundadores de AC/DC, por primera vez en Mar del Plata

Este jueves el exvocalista de AC/DC subirá al escenario de Abbey Road para celebrar los 50 años desde la fundación de la icónica banda.

(Foto: prensa Abbey Road)

A 50 años de haber sido parte de la formación original de la banda de rock AC/DC, Dave Evans llega por primera vez a Mar del Plata esta semana en el marco de una gira latinoamericana en la que está celebrando su carrera solista. Como bandas invitadas se presentarán los tributos Papasan y Black Jack.

El cantante nació en 1953 en Gales, pero emigró muy joven y se crio en Australia. No obstante, su vida cambiaría aún más cuando a los 17 años se mudó a Sidney y conoció a los hermanos Malcom y Angus Young, como también a Colin Burgess y Larry Van Kriedt con quienes formó AC/DC. Evans tenía 20 años cuando brindaron el primer concierto de la banda en Cheequers Nightclub, en diciembre de 1973.

Luego de diversas peleas, Dave abandonó el grupo. Pero continuó con su carrera a través de la banda Rabbit. Después de unos años de ausencia, en 1985 formó Dave Evans and Thunder Down Under, grupo con el que grabó un disco tributo a AC/DC llamado “A Hell Of A Night”, grabado en vivo en 2001, en coincidencia con el 20º aniversario de la muerte de Bon Scott, el segundo cantante de la banda.

Luego, en 2006 Evans editó su primer álbum como solista, “Sinner”, y dos años después lanzó “Judgement Day”. Su más reciente lanzamiento fue en el 2020, con el single “Bad Ass Boy”, grabado con el productor Jeff Silverman y el guitarrista Troy Q Tipton. Y ese mismo año editó “Live”, disco en vivo grabado durante la gira “Lightning & Thunder” que recorrió Argentina, Chile, Colombia, México, Guatemala y Panamá.

El concierto en Mar del Plata promete ser una viaje a 1973 para recrear gran parte de los temas que AC/DC hacían en sus inicios como “Sunset Stripp”, “Rocking In The Parlou”, “Can I Sit Next To You Girl?”, “Tutti Frutti”, o “Baby Please Don T Go”. Tampoco faltarán temas propios de su carrea solista.

El show de Dave Evans en Mar del Plata será este jueves 27 de julio a las 21 en Abbey Road, Juan B. Justo 620. Las entradas a $3000 se pueden adquirir a través de Articket o en puntos de venta directa como La casa de las guitarras, Belgrano 3420; Conex, San Martín 3263 y ADN Store, Calle 61 N°2813 en Necochea.