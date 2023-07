“La canción sin fin” repasará en Mar del Plata los tres primeros discos de Charly García

Del podcast a los escenarios, el espectáculo en vivo de Seba Furman combina teatralidad, música y el juego con el público.

(Foto: prensa "La canción sin fin")

Como cierre de las vacaciones de invierno llegará a la ciudad como parte de la agenda cultural “La canción sin fin”, el podcast de Seba Furman donde analiza los tres primeros discos solistas de Charly García y que después se convirtió en un espectáculo para disfrutar de su música en vivo. “Estamos muy contentos, disfrutándolo mucho, la gente responde de una manera increíble tanto en Buenos Aires que ya es el quinto ciclo que hacemos de las tres funciones, como en La Plata y Rosario. A Mar del Plata vamos con el ciclo unificado”, invitó el músico y docente en una charla con Qué digital.

Esta propuesta aborda los tres primeros discos solistas de Charly: “Yendo de la cama al living” (1982), “Clics modernos” (1983) y “Piano bar” (1984). Y el compositor, pianista, docente y director compartió detalles de la creación del podcast producido por Futurock -editado junto a Antonio Boyadjian- que ya escucharon millones de personas, incluido Charly García y ahora en un show de más de dos horas analiza su obra y comparte material inédito.

“La canción sin fin: la obra fundacional de Charly García” se presentará el próximo sábado 29 de julio a las 21 en el Teatro Roxy, de San Luis 1750. Las entradas desde $4900 se pueden adquirir a través de Plateanet o directamente en la boletería del complejo teatral.

“En el show se ve la evolución de Charly y las distintas formas que tuvo de encarar los proyectos, de producir, de componer bastante heterogénea digamos y como hacemos un tema detrás de otro podemos ir mostrando también eso, inclusive tenemos unos videos armados para mostrar esas transiciones. Es un show que dura más de dos horas”, anticipó en diálogo con Qué digital.

Durante la presentación en vivo, no sólo analizará cada producción sino que tocará varios de los temas más significativos junto a la banda integrada por Andrés Rot en bajo, Ivana Chipi Rud en guitarra, Rocío Katz en teclados y voces y Sebastián Quintanilla en batería.

A su vez, en Mar del Plata se sumarán como invitados Pepo San Martín y Marita Moyano. Previo al show, el músico adelantó: “Tratamos de tocar la mayor cantidad de temas posibles, será un 70% de cada disco que es un montón. Obviamente hay explicaciones que no tiene sentido hacerlas porque ya están en el podcast y algunas cosas no son muy teatrales. Intentamos que el sonido sea lo mejor posible por eso vamos a teatros que tengan un buen sistema”.

“Es un espectáculo en vivo: una mezcla del podcast con cosas teatrales y la participación del público. Los hacemos cantar, dividimos entre tres y cuatro voces para cantar distintos tipos de acordes. Está buenísimo, la gente se suelta y son muy afinados”, reconoció.

“Contar la música de Charly para que la entienda todo el mundo es posible, por supuesto no me puedo poner full nerd como sí me pondría en un seminario con músicos pero me parecía divertido e interesante desmitificar la complejidad de la teoría musical, que la tiene por supuesto pero hay al alcance de la mano una nomenclatura que todos la pueden aprender muy fácilmente”, expresó.

“EL PODCAST LO ESCUCHÓ CHARLY APENAS SALIÓ”

El podcast “La canción sin fin” nació de una forma bastante azarosa. “Por el 2016, estábamos tomando algo con Julia Mengolini y Fede Vázquez y hablando de música (son un poco melómanos) y yo les estaba quemando la cabeza particularmente con estos tres discos y la transición de Charly, y de cómo había tenido una antena para contar lo que pasaba a través de canciones”, recordó.

Y pasaron años hasta que esa conversación dio sus frutos: “Cuando me llama Fede, yo no me acordaba qué habíamos hablado y me propuso hacer un podcast sobre estos tres discos y el contexto. La idea me copó, porque es algo que vengo haciendo hace mucho tiempo”.



Al momento de producirlo llegó la pandemia y Seba Furman se refugió en su casa para terminar de editar el material que hoy ya escucharon más de un millón de personas. “Teníamos un capítulo hecho y nos faltaban del tres al seis. Encerrado me propuse terminarlo y la verdad es que aproveché mucho ese tiempo, además son discos que manifiestan un poco el encierro sofocante por la situación, la sensación fue muy particular”, explicó.

“Tardé ocho meses en hacer el podcast. En la pandemia le dediqué tres meses de trabajo intensivo: buscando información, escribiendo el guión, lo que más se tarda es en diseñarlo. Sacar el audio de los vinilos, mejorar el audio de una parte específica, todos los fadeouts y lo que implica la edición y la idea. Lleva su tiempo y yo no soy de hacer las cosas así nomás. Si lo hago sé que tengo que destinarle tiempo“, compartió.

Una vez que se lanzó, la repercusión no tardó en llegar. “Las redes son un mundo raro, yo intento no participar activamente, lo hago porque es un medio de difusión. Antes de hacer el podcast subía más cosas porque me divertía y lo seguían músicos que había conocido en la vida real”, indicó. Pero también, reconoció que le permitió conectarse con muchas personas que de otra forma no sucedería. “Me escribió mucha gente que admiro como los tres Eruca Sativa, a un show vino como invitada Lula Bertoldi. Apenas se publicó se difundió mucho en el círculo de músicos, productores, instrumentistas, compositores”, describió.

“El podcast lo escuchó Charly apenas salió. Me escribió Mecha, su novia, al mes que salió. Para mí fue sorprendente, me mandó un video de los dos escuchándolo y saben que estamos haciendo este espectáculo. Tenemos un vínculo lindo porque saben que lo estamos haciendo con mucho respeto y amor por la obra de Charly, no nos subimos a su nombre”, aclaró Seba Furman.

“La canción sin fin” continuará con funciones por el interior del país. Después de presentarse en Mar del Plata, el 5 de agosto tocarán en La Plata y el 31 de agosto llegarán a Córdoba. “Vamos a estar en Tecnópolis porque se cumplen 40 años de la vuelta a la Democracia y la salida de ‘Clics modernos’. Tenemos ganas de seguir viajando, es algo muy lindo de compartir y federalizar también”, subrayó.

“ME PARECE HERMOSO COMPARTIR LA MÚSICA”

A sus 19 años, Seba Furman comenzó su vocación docente y nunca se detuvo, arrancó a dar clases particulares de piano y a partir del 2011 es docente en la Universidad Nacional de las Artes. “Es algo que me pasa en general, no solo con Charly. Soy docente en la Universidad, doy clases de música en orquestas escuela y en un montón de formatos distintos. Hay algo de la trasmisión de eso que me apasiona, me parece hermoso compartir la música. Sobre todo siento que es un mundo mejor cuando conectamos con eso”, afirmó.

Sin embargo, la militancia por compartir sus conocimientos sobre la música de Charly comenzó desde chico: “Llevaba mi Casiotone, un teclado portátil, a la primaria donde tocaba y hacía cantar a mis compañeros también. Cuando salió el podcast, un compañero mío del secundario, con el cual no hablaba hace como diez años, me escribió para decirme que estaba buenísimo pero que esa data la conocía porque se la había compartido en la adolescencia”.

Tengo casi 20 años de docencia, es una herramienta importante, y me gusta adaptarme a la capacidad de entendimiento para trasmitir los conocimientos

El músico siente que culturalmente en Argentina “nunca se hizo escuela con nuestra propia música, se la escondía debajo de la alfombra”. “Por suerte está cambiando pero pasó con el tango, el folclore y cuando vino el rock. Si se quieren conseguir partituras de las grandes orquestas típicas de un altísimo nivel que se escribieron acá no hay, hay que pedirlas a algún heredero. No hay instituciones que se hayan encargado de recopilar eso, como sí pasó en Estados Unidos que en dos décadas armaron The Real Book del jazz”, analizó.

De todas maneras, también admitió que esa idea se está modificando: “Me parece que ahora con esto de los discos esenciales, y esta movida de alguna manera revisionista hay algo de valorar todo lo bueno que se hizo a nivel artístico. Podemos valorar la música argentina en general, no solo a Charly, a veces miramos mucho para afuera y acá tenemos mucho nivel internacional”.

Para terminar, el músico y docente compartió cómo sigue su año con funciones con la compañía de teatro Los Bla Bla, que integra desde el 2010, y con la cual planean estar durante la temporada en Mar del Plata. “Hago muchas cosas compongo, escribo, doy clases, el año pasado saqué un disco con un quinteto de cuerdas. Estoy con muchas cosas y está pendiente hacer un podcast o directamente un espectáculo nuevo con otras músicas, pero ahora no lo estoy armando porque demanda mucha energía porque queremos hacerlo bien”, cerró.