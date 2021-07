Leopoldo Gaillour rompe el orden establecido en la música

El músico marplatense presentó “Impromptus”, con seis composiciones para piano. En una charla con Qué digital repasó su recorrido artístico y holístico.

(Foto: Claudia Goiburu)

“En los escenarios estoy más asociado a la música clásica y de cámara. Pero al momento de grabar, necesito ir por la música que tiene que ver más con la sanación o un lugar expresivo para aportar a otro estado de ánimo”. Con esta frase, Leopoldo Gaillour resumió su sentir a un mes de lanzar “Impromptus” su último EP.

El músico marplatense presentó seis composiciones para piano contemporáneo que se gestaron desde la más pura y franca espontaneidad, sin edición alguna, desprovista de todo plan preestablecido. “Lo que se registró, es un estado de conciencia en el que somos un canal de información que se convierte en música”, definió en una entrevista con Qué digital.

De esta ejecución nacieron seis impromptus para piano contemporáneo del músico marplatense. “Con este disco la idea fue trabajar la improvisación. En la música clásica no se profundiza la improvisación. Si tengo una partitura de Bach o Beethoven me tengo que basar en lo que el compositor indicó”, compartió.

“Es fundamental trabajar la improvisación con un instrumento porque es lo que nos conecta con lo que queremos comunicar. La improvisación está más asociada a la composición y ahí el círculo se termina de cerrar. Tomé la idea impromptus (improvisación) que fue un género que se tomó en el Romanticismo”, reconoció.

Sobre el proceso que concluyó con el EP, el músico y compositor marplatense admitió: “Me senté en el piano sin saber qué tocar, grabé con el fluir de la improvisación de forma constante, sin frenos. Es un ejercicio mental muy complejo e importante como músico”. En concreto, “Impromptus” surgió de poner REC y empezar a tocar. “Donde había algún freno porque no me gustaba, volvía pero grababa otra cosa totalmente distinta. Me iba para otro tono. Gracias a la tecnología de hoy en día tenemos un montón de herramientas digitales para que la grabación sea un poco más distendida. Acá de principio a fin no hubo edición”, confió.



A raíz de la pandemia de coronavirus, el artista que ya venía trabajando como músico terapeuta, con sesiones individuales decidió grabar dos discos que están disponibles en distintas plataformas digitales: “Frecuencias” y “Frecuencias Cristalinas”.

En el siglo XIX, el investigador y médico Royal Raymond Rife, en base a frecuencias encontró la cura del cáncer, pero sus colegas escépticos a sus ideas destruyeron el laboratorio. Hizo un listado de su investigación tanto física como emocional y evidenció que, por ejemplo, el resfriado tiene una frecuencia y la ausencia de salud en el sistema respiratorio tiene una frecuencia. “Cuando nos enfermamos somos un instrumento desafinado, lo mismo emocionalmente. Si estoy deprimido, triste o cansado es que me fui de mi centro”, explicó el sonoterapeuta.

“Definí trabajar sobre frecuencias que tienen una afinación determinada que trabaja sobre determinados puntos de sanación, tanto emocionales como físicos”, explicó y completó: “Nosotros y todo lo que nos rodea emite una vibración determinada, más densa o más sutil. Una frecuencia de wi-fi es sutil porque no lo podemos ver pero sabemos que está”.

“Cada célula, cada órgano de nuestro cuerpo de lo micro a lo macro tiene una frecuencia determinada cuando estamos en un estado de salud equilibrado. Nuestro corazón, hígado, estómago y pensamiento tiene una frecuencia, las palabras y sonidos que escuchamos obviamente tienen una frecuencia, el alimento que ingerimos tiene una frecuencia, los colores otra. Lo que entra por nuestra boca, oído y pensamientos nos alimenta”, expuso.

Leopoldo utilizó el cuenco de cristal cuarzo que usa para la sanación sonora y grabó el material para hacer un aporte. “Tome una muestra de sonido y en base a la frecuencia que propone el investigador lo afiné de forma digital para emitir esta frecuencia para trabajar sobre aspectos físicos y emocionales”, graficó, y sin dudas es cierto. Al poner play los sonidos vibracionales comienzan progresivamente a envolver el ambiente; la música no solo es agradable de escuchar sino que mueve fibras sensibles.

En “Frecuencias”, su primer disco, Leopoldo grabó, justamente, frecuencias para acompañar la sanación de dolores de cabeza, resfriados o problemas al respirar, síntomas que se asimilan con el covid. Son siete frecuencias sobre siete malestares físicos. En ese sentido, el músico y terapista aclaró que se trata de una disciplina complementaria a la medicina tradicional. “La medicina oriental y occidental tienen que darse la mano y trabajar juntas. Después depende del estado de conciencia de cada uno”, estableció.

Con el segundo disco, “Frecuencias Cristalinas”, el artista trabajó sobre aspectos emocionales que pueden llegar a tener que ver con sentimientos o sensaciones. El material cuenta con frecuencias vibracionales sobre la alegría, la sensación de libertad y la percepción del yo, entre otras.

Leopoldo Gaillour trabaja y vive en pos del arte musical y confía en el poder de sanación que tiene: “El arte, la danza, la música, la expresión nos tiene que acompañar siempre. Por eso es importante la educación artística de manera activa en terciarios, universitarios, porque es una vía de canalización vital”, remarcó.

“Si no fuera por la música yo estaría con un chaleco de fuerza, no puedo estar sin componer, grabar, subirme a un escenario”, concluyó. Por el momento, la única fecha confirmada para apreciar su arte tendrá lugar el próximo el 27 de agosto a las 20.30 en el Teatro Municipal Colón cuando Leopoldo Gaillour junto al renombrado cantante lírico Miguel Macías, la soprano Belén Rivarola y al maestro Marcelo Gaiud realicen una gala de ópera magnífica.

UN APASIONADO POR EL PODER SANADOR DE LA MÚSICA

Leopoldo tiene 44 años y empezó a estudiar piano a muy temprana edad. “Empecé estudiando como un juego, con un pianito chiquitito de juguete con el cual encontraba sonidos y sacaba muchas melodías de oído. Había encontrado un canal expresivo del cual no me podía separar”, indicó. Al ver esto, su papá y su mamá decidieron llevarlo a un profesor particular. “En ese momento existía una academia que se llamaba Yamaha, por la calle San Martín, eran unos locales que además de vender instrumentos de la marca daban clases de piano con Mary Morales, con quien después he compartido escenario”, recordó.

“Fue un camino del cual no me separé nunca más, de adolescente fue un canal y una vía expresiva y de canalización super importante. Después de pasar por varios profesores, me formé con Graciela Alias, una gran pianista argentina”, sostuvo. Luego también apareció el canto: de chico le gustaba cantar y al ver en vivo una Ópera Tosca de Puccini se enamoró perdidamente del género y supo lo que quería hacer.

“En ese momento empecé a cantar en coros en lo que fue el coro de jóvenes de la Escuela de Jóvenes de Canto Coral, aportaba como pianista y arreglos vocales porque ya tenía conocimientos formales de la actividad”, subrayó.

En la actualidad hay más intérpretes que compositores, la tenemos a Argerich, a Barenboim, a Bruno Gelber por citar tres pianistas argentinos. No recibimos tanta cantidad de compositores contemporáneos.

Gaillour se profesionalizó en el canto, en Buenos Aires, y en Mar del Plata logró apasionarse por el vínculo que estableció con otros jóvenes a quienes también les gustaba la misma música. “Eso ayudó a no sentirme tan solo en mi actividad, mis gustos y mi sentir”, agregó. Así, se fue formando con grandes maestros como Jordi Mora, el referente de Cataluña. “Cuando venía a Argentina, antes de esta pandemia, participé en campus de música de cámara en la Estancia La Armonía donde nos internábamos a estudiar por dos semanas obras del repertorio clásico”, recordó este exalumno marplatense.

Como cantante participó junto a la Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata, se presentó con el Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y con orquestas de Bahía Blanca y Buenos Aires. “Es un camino que no para nunca”, sostuvo y luego agregó que a nivel musical ingresó en una etapa “holística”. Leopoldo Gaillour reconoció que también busca el “poder de sanación del sonido y lo vibracional” a través de la música.