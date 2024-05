Marcela Morelo con “el amor como base de todo” invita a un show renovado

Previo al concierto en Mar del Plata y mientras prepara un nuevo disco, reafirma que el “arte es un refugio” ante la violencia actual. También analiza la transformación de ser mamá.

(Foto: prensa Marcela Morelo)

Con una carrera de más de 25 años Marcela Morelo vuelve a elegir Mar del Plata para compartir un nuevo show, y en una charla con Qué digital la cantautora analiza su presente artístico y la transformación que le provocó ser madre a los 50 años, lo cual “cambió el ADN de la familia” que conforma con el productor Rodolfo Lugo. Mientras pule detalles de lo que será su nuevo disco, comparte sus sensaciones ante una realidad violenta y sostiene que “el amor es la base de todo” y vive el arte como una forma para “refugiarse y empatizar”.

“La idea es pasarla bien en Mar del Plata, a la cual adoro y visito siempre. Tengo fotos en la ciudad desde los 4 años, es muy fuerte para mí, la visitaba con mi familia desde muy chica, las playas del centro y actualmente nos hacemos una escapada para ir a comer y pasar el día. Disfruto mucho de la ciudad, es hermosa. Después de tanta historia, ir a un teatro y compartir la música que hago en mi casa es una bendición“, considera.

El concierto de Marcela Morelo en Mar del Plata tendrá lugar el próximo sábado 8 de junio a las 21 en el Teatro Radio City, ubicado en San Luis 1750. Las entradas desde $17.000 se pueden adquirir en la boletería del complejo o a través de la plataforma Plateanet, por donde se suman recargos administrativos.

En abril del año pasado, la artista celebró 25 años de trayectoria artística en Mar del Plata, y en ese marco recorrió las principales plazas del país y cerró con un emotivo concierto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este año, vuelve a apostar por una gira nacional y en paralelo continúa trabajando en lo que será su próximo material discográfico. “Tengo un disco por delante que también estoy haciendo, ya tendrán novedades, estoy muy contenta con lo que va a salir, pero falta”, adelanta.

Para la cantautora, al igual que muchos artistas, la rutina es fundamental, por eso confía en los ensayos del concierto con el que sale de gira, en la preparación física y el calentamiento de la voz. “Estoy en el estudio preparándome para ensayar el show que está hermoso. Vamos a Mar del Plata con algo distinto, va a tener momentos muy lindos, haciendo un repaso de todas las canciones de todos los discos y presentando un par de canciones nuevas: la balada ‘Sin final’ que en el video participó el actor Cristian Sancho y después la salsa que hice con Rodrigo Tapari ‘Me conquistaste’“, anticipa.

EL AMOR COMO BASE PARA CONSTRUIR UNA CARRERA Y UNA FAMILIA

Las canciones de Marcela Morelo forman parte del cancionero popular. Comenzó su carrera artística con jingles para publicidades, y recién en 1991 lanzó su primer material discográfico “Manantial”. Junto a su pareja Rodolfo Lugo profundizó su búsqueda que sigue vigente con éxitos discográficos como “Eclipse” (2000), “Invisible” (2003),”Morelo 5” (2008), “Otro Plan” (2009), “El club de los milagros” (2012), “Los 20 de Morelo” (2017) y “Tu Mejor Plan” (2020). “El amor sostiene esta relación, este vínculo que tenemos hace muchos años, son 30 años, es una barbaridad de tiempo el que estamos y formamos una familia hermosa”, reconoce.

Por eso, asegura: “Rodo es la mitad de mi y tiene que ver con su trabajo de todos los días. Es un enorme productor que trabaja con otros músicos también. Cuando estamos con muchas cosas tenemos la capacidad de parar y vernos como compañeros, ahí bajamos y nos encapsulamos, ahí es donde crece este amor”.

A los 50 años de Marcela, junto a su pareja cumplieron el deseo de agrandar la familia y hoy en día coincide que la “transformó”. “El ADN de la familia cambió, el mío, el de los chicos, como que hay una transformación permanente“, destaca a la vez que evalúa que despertó al máximo sus capacidades. “El rol de una madre es impresionante, es una tarea constante, el amor también lo sostiene todo y tengo unos hijos divinos”, siente. “Creo que lo único que se necesita es amor”, resalta y canta: All U need is love.

A través de la fusión de estilos de pop latino con diversos géneros como merengue, salsa y bolero, Marcela Morelo supo cautivar al público a través de los años y a partir de esa visión amorosa logró cautivar a distintas generaciones, ya sea a través de sus letras o melodías..

Y por eso, en una época donde los discursos de odio están latentes, la cantautora que confía en el amor como premisa para todo, confiesa que en su caso lo vuelca a la creatividad. “El mundo y la humanidad está en crisis hace muchísimo tiempo, venimos decayendo, cada vez peor. Creo que siempre depende de uno, hay que ponerse a hacer, cada cual desde su lugar. El amor lo es todo y el arte es la forma de expresión donde uno se puede refugiar y empatizar”, analiza.

En este aspecto, la cantautora comparte lo que percibe cada vez que sube al escenario: “Cada vez que voy a un show, la gente que está no sabe qué piensa el de al lado. Sin embargo, hay una vibra de una energía sumamente positiva y saludable. Ahí lo que une es la música, la emoción. Creo que todos queremos vivir en paz, hacer nuestro trabajo. Pero es un peso muy grande todo lo que sucede, la violencia es destructiva”.

Para terminar, y ante una nueva presentación en Mar del Plata, Marcela Morelo asegura: “En los shows se vive una energía renovable, donde siento que me reciclo”.