Aldosivi empieza a definir su futuro: qué necesita para evitar la “promoción”

El domingo visita a Ferro y Tristán Suárez, su rival directo, jugará a la misma hora en Caseros ante Estudiantes de Buenos Aires.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Aldosivi transita por estas horas momentos de definiciones y se prepara para lo que será este domingo un paso determinante para su futuro en la Primera Nacional: en la última fecha de la Zona B jugará en búsqueda de garantizarse la permanencia ante Ferrocarril Oeste y evitar un posible partido desempate con Tristán Suárez para definir quién juega la “promoción” ante el anteúltimo de la Zona A. En detalle, qué necesita para salvarse.

La carrera por evitar el partido que adjudica el tercer descenso tendrá su capítulo final este domingo cuando el Tiburón visite desde las 15.30 a Ferro y Tristán Suárez, su rival directo, haga lo propio ante Estudiantes de Buenos Aires. Con 34 puntos, el equipo de Mar del Plata le saca tres a su perseguidor y un empate en Caballito le asegurará la permanencia en la categoría.

Si hasta el último sábado las mejores noticias para Aldosivi provenían de las derrotas que acumulaba Tristán Suarez, el equipo marplatense salió a la cancha ante Deportivo Maipú sabiendo que el Lechero había ganado su partido, y lo había dejado entonces en una situación apremiante. A tan solo dos puntos de la promoción, el conjunto del Puerto debía afrontar el último partido de la temporada ante su gente contra un equipo cuyas expectativas se mantenían puestas en el ascenso directo a la Liga Profesional.

De todos modos, el empate con el conjunto mendocino dejó, sin embargo, algunas señales auspiciosas. Aunque no pudo concluir todo lo que insinuó sobre todo en la primera parte, el equipo dirigido por Mariano Charlier mostró su versión más vivaz de los últimos juegos. No obstante, no bastó para cortar la racha negativa ni para asegurarse la permanencia y ya acumula diez partidos en fila sin ganar.

De todas maneras, desde lo matemático el punto le permitió a Aldosivi seguir dependiendo de sí mismo para mantener la categoría. Con 34 unidades, afrontará la última fecha del campeonato con tres puntos más que Tristán Suárez que hasta aquí debería jugar contra el anteúltimo de la Zona A para dirimir el tercer descenso. Quien ya no tiene chances de salvación es Villa Dálmine que tiene 20 y contra Chaco For Ever se despedirá de la segunda división del fútbol argentino.

Así, en caso de obtener una nueva igualdad, Aldosivi evitará desempate y promoción y se quedará una temporada más en la Primera Nacional. Si pierde, podrá lograr la permanencia siempre y cuando Tristán Suárez no consiga los tres puntos. Ahora bien, en caso de que terminen igualados en 34 puntos, la diferencia de gol no contará y deberán jugar un partido desempate en cancha neutral.

En la otra Zona, el panorama no es mucho más claro y todo se resolverá en la jornada final. Flandria marcha en el último lugar con 33 puntos, mientras que San Telmo con 34 ocupa el puesto de promoción. Por su parte, Almagro tiene 37 y, a salvo del descenso directo, buscará en Santiago del Estero confirmar su presencia en la categoría para la próxima temporada.

Frente a este panorama, Aldosivi viajará a Caballito para enfrentar en la última fecha del torneo a Ferrocarril Oeste que, con 48 unidades, está séptimo y pretenderá asegurar su lugar en el Reducido que determinará el segundo ascenso a la máxima categoría.

Tristán Suárez, en tanto, visitará en Caseros a Estudiantes de Buenos Aires que suma 36 y supo ser protagonista de una lucha por la permanencia que ahora mira con distancia.