Aldosivi no lo pudo sostener y perdió tras once partidos

El “Tiburón” ganaba 1 a 0 pero terminó cayendo frente a Deportivo Morón por 2 a 1 en condición de visitante por la Primera Nacional.

(Foto: prensa Morón)

Aldosivi de Mar del Plata no pudo este domingo con Deportivo Morón y cayó por 2 a 1 como visitante por la fecha 13 de la Zona B de la Primera Nacional. El Tiburón no pudo sostener la ventaja conseguida en el primer tiempo y perdió un invicto de once partidos. El próximo sábado recibirá a Temperley.

Después del empate conseguido en Mar del Plata frente a Nueva Chicago, que significó el quinto de manera consecutiva jugando en casa, Aldosivi debía viajar al oeste del Gran Buenos Aires para medirse contra Deportivo Morón con la expectativa de seguir sumando como visitante, condición en la que cosechó la mayoría de los puntos que lo mantienen en la parte alta de la tabla. Sin embargo, el Gallito supo dar vuelta un partido que se le presentó de manera adversa y le propinó al Tiburón su primera caída fuera de Mar del Plata.

En cuanto al juego, Aldosivi se paró alto y salió a disputar el partido lejos de Jorge Carranza. Aunque, fue más lo peligroso cuando se retrasó en el campo y logró explotar los espacios que dejaba Morón en su afán de volver a ganar tras tres partidos sin victorias.

Primero insinuó con un contragolpe comando por Alan Sosa que se diluyó por impericia del atacante que no supo administrar la superioridad numérica. Pero sobre el final del primer tiempo, el siete bravo del Tiburón volvió a tomar a la defensa local mal parada, habilitó a Agustín Colazo que, a los 39’, estampó el 1 a 0 con una gran definición de pierna derecha.

No obstante, la ventaja no mejoró a Aldosivi como habitualmente suele hacerlo y en el complemento se desdibujó. De entrada sufrió un penal en contra y, a los 8’ del complemento, Gastón González engañó a Jorge Carranza para establecer el 1 a 1 transitorio.

Inmediatamente Andrés Yllana metió mano pero los cambios ensayados no lograron mejorar las prestaciones de un equipo que le costó hacerse de la pelota y, en consecuencia, no pudo abastecer a sus hombres de ataque.

Entretanto, el Gallito, con más volumen de juego que en la primera mitad, logró plasmar en el marcador esa leve superioridad que ya insinuaba para ponerse en ventaja. Patricio Núñez con un zurdazo imposible para Carranza firmó a los 29’ el 2 a 1 que terminaría siendo definitivo.

Después de esta derrota, que lo deja quinto con 21 puntos, Aldosivi regresará a Mar del Plata donde el próximo sábado recibirá a Temperley desde las 17.35 donde buscará regresar al triunfo.