Argentina ganó en Lima con un Messi estelar

SÍNTESIS

Perú (0): Pedro Gallese; Luis Advíncula, Ánderson Santamaría, Luis Abram y Nilson Loyola; Andy Polo, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún y Franco Zanelatto; André Carrillo y Paolo Guerrero. DT: Juan Reynoso.

Argentina (2): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristina Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás González; Lionel Messi Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cambios: 33’ Lucas Martínez Quarta por Montiel (ARG) , 45’ Miguel Trauco por Loyola, Renato Tapia por Santamarina, Bryan Reyna por Guerrero y Joao Grimaldo por Polo (PER), Germán Pezzella por Romero (ARG), 66’ Sergio Peña por Zanelatto (PER), 77’ Lautaro Martínez por Álvarez, Giovani Lo Celso por De Paul y Marcos Acuña por Tagliafico (ARG).

Amonestados: 44’ Yotún (PER), 73’ Advíncula (PER).

Goles: 32’ Messi (ARG), 42’ Messi (ARG).

Árbitro: Jesús Valenzuela

Estadio: Estadio Nacional de Lima

Resto de la fecha: Venezuela 3 – Chile 0; Paraguay 1 – Bolivia 0; Ecuador 0 – Colombia 0; Uruguay 2 – Brasil 0.