Montenegro defendió la “privatización” del estacionamiento medido: “Es mejor para los vecinos”

El intendente no descartó avanzar en el mismo sentido con otras áreas: “Donde entendamos que haya un ahorro con una privatización, lo vamos a hacer”.

(Foto: archivo / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro defendió este viernes la “privatización” del estacionamiento medido que será otorgado en concesión después de la aprobación del pliego en las últimas horas en el Concejo Deliberante en medio de críticas y protestas de trabajadores municipales. Además, no descartó avanzar en el mismo sentido con otras áreas: “Donde entendamos que haya un ahorro con una privatización, lo vamos a hacer”.

El intendente se refirió al tema en una conferencia de prensa brindada este viernes, donde una de las de las consultas se centró en lo ocurrido este jueves en el Concejo Deliberante. Allí, en medio de acusaciones y reclamos de trabajadores municipales, el oficialismo aprobó la tercerización del estacionamiento medido al darle luz verde a un llamado a licitación para concesionar el servicio que hasta el momento está en manos únicamente del Municipio.

En esa discusión la oposición puso énfasis en que no existe conveniencia económica en entregar el sistema a una empresa privada mientras que desde el oficialismo sólo respondieron que buscan “mejorar el sistema con más tecnología”.

En ese marco Montenegro salió en defensa de la aprobación del expediente que ahora derivará en un llamado a licitación para entregar en concesión por nueve años la “implementación, puesta en marcha, gestión, administración y mantenimiento” del sistema.

“El sistema que tenemos funciona mal. Cambiar, había que cambiarlo, de esto no hay ninguna duda”, fue la primera respuesta del intendente y sostuvo que “es lo mejor para los vecinos”.

Así, afirmó que para la mejora del sistema también es necesario “generar más recursos en la calle”, es decir más personal que pondrá la empresa que se quede con el servicio y que trabajará a la par de las y los municipales teniendo en cuenta que el Estado municipal sigue teniendo el “poder de policía”.

Esa “necesidad” de sumar más personal para “mejorar” el sistema fue uno de los argumentos utilizados por Montenegro para defender la tercerización y para afirmar que el objetivo es que “no le salga más plata a los vecinos” y que, por ende, “no signifique volver a generar que el Estado municipal siga creciendo” .

En otro tramo, Montenegro deslizó la definición de que no se está ante un “fin recaudatorio” aunque en sí mismo el sistema lo es. “Actualizarlo de alguna manera sería un gasto. Dicen que es recaudatorio y que esa recaudación podría ser más, pero hay que gastarla, no es que va generar más recaudación si no que la vas a tener que gastar en 50 personas más a contratar para un sistema nuevo. Hay que hablar con la verdad, no tengo ninguna dudas que es mejor”, defendió.

Durante la sesión de este jueves, tanto desde el Sindicato de Trabajadores municipales como parte de la oposición centraron sus críticas e hicieron foco en una de las mayores desprolijidades que contuvo el tratamiento del expediente por parte del gobierno y el oficialismo: el canon.

Es que inicialmente el expediente planteaba que la empresa ganadora de la licitación deberá abonar una canon mínimo mensual de 45 mil unidades de estacionamiento medido, es decir el valor de 45 mil horas, pero después al alegar un “error de tipeo” se cambió a 450 mil horas por mes, lo cual después -sin mayores explicaciones- volvió a cambiarse a 450 mil horas en forma cuatrimestral. De acuerdo a los trabajadores del sector, el monto de 450 mil horas es lo que actualmente -con el deficiente sistema en marcha- se recauda por mes con lo cual enfatizaron que “canon es inferior a lo que hoy está recaudando”.

¿Existen otras áreas del Municipio que puedan ser privatizadas?, fue una de las consultas realizadas este viernes al intendente y respondió: “Donde entendamos que haya un ahorro y que ese ahorro va a significar la privatización de otros sectores lo vamos a hacer, porque estamos cuidando el mango del vecino. No tengo ninguna duda, no termino de entender ni cuál es el conflicto”.