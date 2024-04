La UNMdP expuso su presente en la Marcha federal: “La sociedad nos respalda”

La comunidad universitaria salió a las calles este martes en la Marcha federal para defender a la educación superior pública y toda su estructura del brutal ajuste que están sufriendo por parte del gobierno de Javier Milei que a nivel local impacta de lleno en la Universidad Nacional de Mar del Plata: tanto en Ciudad de Buenos aires como en la masiva movilización en el centro marplatense las propias autoridades de la casa de altos estudios participaron de la jornada y expusieron el presente crítico del sector entre el tarifazo, los presupuestario y la infraestructura.

El sistema científico universitario de todo el país y también de Mar del Plata está en jaque. Porque el ajuste de Javier Milei a partir del cual llegó al superávit fiscal se realizó a costa de amplios sectores de la población, entre ellas un área clave para el desarrollo social, económico y cultural como lo es la educación superior.

Y la Universidad Nacional de Mar del Plata es una de las afectadas por los recortes de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, y así lo reflejó Daniel Reynoso, secretario académico de la UNMdP una de las caras del Rectorado en la movilización además de la vicerrectora Silvia Berardo, considerando que Alfredo Lazzeretti participó de la marcha en Capital Federal junto a otros rectores.

“Esto nos afecta desde distintos puntos. Uno puede decir las cuestiones presupuestarias, el envío de fondos, pero también por la incertidumbre, porque permanentemente somos bombardeados por noticias de lo que vamos a tener, de lo que no vamos a tener, lo que nos van a dar o no. También por los congelamientos salariales, los congelamientos que tienen que ver con programas que venían a fortalecer la ciencia y técnica o los programas de extensión”, explicó Reynoso a Qué digital a lo largo de la marcha sobre avenida Independencia.

No obstante, una de las particularidades de la movilización fue el acompañamiento y la solidaridad de múltiples sectores no directamente vinculados a la comunidad universitaria, que hicieron que la convocatoria sea masiva. Para Reynoso fue un claro síntoma del acompañamiento al reclamo y la consciencia de los representa el sectores: “La sociedad nos respalda”, aseguró.

LA UNMDP, SIN SABER “QUÉ VA A PASAR EN SEPTIEMBRE”

¿Y cómo afecta el ajuste a la Universidad Nacional de Mar del Plata? En primer lugar, por la imprevisibilidad que genera el aumento en los servicios y la liberación de tarifas. “Hemos tomado muchas previsiones porque las cifras que llegaron en las últimas facturas tienen cambios enormes. Si bien podemos decir que este cuatrimestre no vamos a tener inconvenientes, y que vamos a arrancar el segundo, no podemos estar en esto de no saber qué va a pasar en septiembre en octubre o el año que viene”.

Y a esa imprevisibilidad se le suma la brutal caída de los aportes nacionales a las universidades, más allá de los recientes anuncios del gobierno nacional como un intento de apaciguar la conflictividad con el sector en la previa a la Marcha federal. Sin embargo, para Reynoso todavía está muy lejos de significar una “discusión saldada” como pretende el gobierno: “El anuncio de ayer es el primer 70% del año 2023, no tenemos todavía confirmaciones del segundo 70% y si bien esto ayuda, nos sigue manteniendo la incertidumbre respecto a cómo completamos el 300% de inflación que tuvimos con respecto al año pasado”, consideró respecto a las transferencias realizadas para los costos de funcionamiento.

Sin embargo, además de hipotecar el presente, el ajuste también representa un ataque directo al futuro universitario con una limitación directa a la expansión y al crecimiento a través de la infraestructura, a través de la paralización total de la obra pública, sumado al desinterés de gestionar una posible solución para el sector: “No tenemos interlocutores. Vamos una semana y hablamos con un responsable, vamos la otra semana y no está”, lamentó Reynoso.

Y no es un dato menor porque en últimos años y sobre en 2023, se anunciaron una serie de obras con financiamiento nacional para la estructura de la UNMDP, como la ampliación de Humanidades, el edificio para Salud y Trabajo Social o el Centro de Investigaciones del Faro. Sin embargo, la única certeza para el secretario académico tendrá que ver con aquellas obras que realizarán con presupuesto propio: “Esto hace que algunas obras con presupuesto propio las vamos a terminar como es el caso de obras en el complejo de calle Funes o del Centro de Simulaciones Médicas en la calle Ituzaingó, pero para el resto no tenemos ningún tipo de confirmación”, lamentó.

Y todo ello, además, sin contar las peripecias salariales y cotidianas de trabajadores docentes y nodocentes como también de los alumnos que a pesar de contar con la gratuidad universitaria, se encuentran frente a un contexto de constante y profunda pérdida de ingresos para lo cual, por ejemplo, cuentan con un sistema de becas universitarias: “Tenemos margen como para poner nuestras becas a disposición. Hubo un llamado ahora para las becas nacionales pero todo se hace muy difícil en este contexto en torno a qué tenemos asegurado y que no”, cerró.