Advertencias y rechazo de trabajadores a la tercerización del estacionamiento medido

Afirman que el sistema funciona pero, de tener falencias, se deben a la falta de recursos destinados por el gobierno. Alertaron por la rentabilidad de la privatización.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de que en enero se retomara en el Concejo Deliberante el debate sobre el proyecto del gobierno Guillermo Montenegro para delegar el sistema de cobro de estacionamiento medido a una empresa, esta semana trabajadores municipales de Tránsito expusieron su rechazo y sus advertencias en torno a la tercerización y todo lo que implica. A pesar de la exposición, de errores en la redacción y de falta de informes, el oficialismo garantizó el avance del expediente.

Esta semana se retomó el tratamiento del proyecto que plantea delegar a una empresa el sistema de cobro de estacionamiento medido −que recientemente aumentó su tarifa más de un 100%− y la primera de las comisiones por las que pasó fue la de Legislación después del aval que ya había obtenido en Movilidad Urbana. A pesar de los cuestionamientos de los bloques Acción Marplatense y Unión por la Patria, el oficialismo aprobó su avance y el debate continuará este miércoles en la última de las comisiones pendientes, la de Hacienda.

El proyecto fue presentado en julio de 2023, ya que el gobierno municipal busca autorización para licitar el servicio que desde sus inicios en 2018 se presta a través de una aplicación proporcionada por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

Con el cambio de gestión y con la obtención de la mayoría automática en las elecciones, el oficialismo retomó el debate que acumuló críticas de la oposición y ahora, incluso, las sumó también por parte de delegados y delegadas de la Dirección de Tránsito que se presentaron este lunes ante la comisión: quienes trabajan a diario para la implementación del sistema atribuyeron las falencias del actual sistema a la escasez de los recursos destinados por el gobierno.

“Quieren darle el estacionamiento medido a una empresa que no aporta nada y va a recibir todo“, cuestionaron y añadieron: “No entendemos para qué lo quieren hacer”.

Es que, entre sus argumentos, plantearon que en la actualidad prácticamente “no hay personal” ni recursos y, aún así, se venden 27 mil horas diarias, es decir, cerca de $5 millones por día, por lo que en caso de implementar una ampliación de las zonas, afirman que el Municipio deberá proyectar la incorporación de más personal. Como parte de esa realidad, graficaron que el sistema abarca un total de 15 cuadrículas conformadas en donde la cantidad de inspectores e inspectoras de Tránsito que relevan a través de los dispositivos móviles es insuficiente.

“El sistema hoy está funcionando y no tiene ningún déficit salvo que no se están dando los materiales para trabajar“, acusaron. Así, al momento de hacer uso de la palabra los trabajadores responsabilizaron al gobierno de Montenegro por sus “decisiones políticas” como “no renovar el plantel” ni garantizar elementos clave como los celulares necesarios para realizar las fiscalizaciones: aseguran que hay seis celulares para cubrir las 15 zonas en las que se subdividen para realizar los relevamientos, y que aún así se generan ingresos promedio por 400 mil plazas.

“No se puede decir que un sistema no anda si no se dan los elementos para trabajar. Ese es el mayor déficit del sistema de estacionamiento medido. Sistemáticamente a lo largo de varios años se ha desprovisto de todos los materiales que se necesitan, si nos dieran las cosas, esto funcionaría. Ya funciona, a un nivel mínimo”, graficaron los trabajadores en torno a un modus operandi que suele implementarse en los servicios públicos para justificar su privatización: pocos recursos que terminan en un funcionamiento ineficiente.

Incluso, sostienen que el ingreso de la empresa privada duplicará los costos al haber “una persona para vender el estacionamiento y otra para controlar el transito”.

“Se da la oportunidad de que una empresa privada venga con lo que ya se está recaudando y a llevarse muchísimos más recursos en una Municipalidad que está pagando desdoblados los sueldos, es decir, que tiene una urgencia inmediata de incorporar recursos“, manifestaron y agregaron en otro tramo: “Todo lo que se está planteando como posibilidad para darle a una empresa a través de una licitación, la Municipalidad lo puede ejercer genuinamente quedando los recursos 100% en las arcas municipales“.

Tras los reclamos expresados en la comisión de Legislación, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales se convocaron para participar este miércoles también de la de Hacienda e incluso le pidieron una audiencia al intendente Montenegro y se declararon en estado de alerta y movilización: “Dicha licitación pone en riesgo la fuente de trabajo, disminuye los recursos económicos del Municipio y por lo tanto imposibilita poner en valor la Dirección de Tránsito para brindar un servicio integral acorde”, afirmaron las máximas autoridades del gremio.

EL INSÓLITO ERROR DE TIPEO

Este lunes, el oficialismo hizo avanzar el expediente a pesar de la falta de dos informes solicitados por la comisión de Legislación -de las áreas de Contador y de Gobierno Digital- e incluso a pesar de que uno de los informes gubernamental que sí llegaron hasta el momento fue más que revelador: el propio gobierno detectó un error para nada menor en el pliego.

Puntualmente, el informe presentado por la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda hizo una serie de consideraciones pero una sobresale del resto: con respecto al canon, si bien se informó que el pago mensual exigido a la empresa sería de 45 mil unidades de estacionamiento medido, ese monto en realidad es de 450 mil.

Asimismo, el propio informe oficial consideró que la redacción debería incluir una ampliación proporcional de ese canon en caso de que el Ejecutivo amplíe las zonas, en un facultad que todavía quedaría a cargo del gobierno en la tercerización.

Además, planteó válido el uso de una medida de valor propia para determinar y actualizar el valor de la hora de estacionamiento, por fuera del capítulo IX de la Ordenanza Impositiva, ya que el uso de un espacio de estacionamiento “no tiene naturaleza tributaria”. Asimismo, en torno a su actualización que ya no sería cada un año, consideró que debería dejarse asentado si la medida aumentará cada cuatro meses o cada vez que se modifique el valor de referencia, es decir, el valor del combustible de mayor octanaje de YPF.