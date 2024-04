Comenzó una ola de despidos en el Correo Argentino, también en Mar del Plata

Sin justificación, echaron a trabajadores con décadas de antigüedad y en planta permanente. Denuncian que preparan su privatización.

(Foto: archivo / Qué digital)

Una nueva ola de despidos en dependencias del gobierno nacional sacudió en las últimas horas a todo el país: en este caso, se trata del Correo Argentino, donde centenares de personas recibieron su telegrama de despido sin causa, a pesar de tener décadas de antigüedad e incluso estar en planta permanente. Denuncian que preparan su privatización.

Luego de los despidos en el sector privado pero principalmente en el público ocurridos masivamente el 31 de marzo como parte de la aplicación del decreto 84/2023 de Javier Milei (y el más reciente, 286/2023, que puso como plazo el 30 de junio) que afectó principalmente a contratos precarios pero de personas que desde hace años ejercían en la administración pública nacional, en las últimas horas del viernes se concretaron los envíos de telegramas de despido para cientos de trabajadores del Correo Argentino a nivel nacional.

A la espera de números concretos que empezarán a conocerse el lunes -aunque sospechan que los despidos y los retiros voluntarios continuarán en las próximas semanas- al menos tres trabajadores de Mar del Plata fueron echados el viernes a última hora tanto en la sede central de Luro y Santiago del Estero, la seccional del Puerto y el centro logístico de la Ruta 88, aunque los despedidos serían más.

“Notificamos a usted que por cuestiones de reestructuración y de reorganización interna de la empresa nos vemos obligados a prescindir de sus servicios a partir del día 27/04/2024”, dice el telegrama de la empresa que, sin una firma responsable, llegó a los hogares este viernes.

El envío de los telegramas, justamente, se da en el cierre de la semana en la que La Libertad Avanza y sus aliados lograron aprobar un dictamen de mayoría de la “Ley Bases” que, según publicaron distintos medios de Capital Federal, incluye al Correo Argentino dentro de las empresas que el gobierno nacional podría privatizar junto a otras firmas estratégicas como Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos.

DESPIDOS EN EL CORREO ARGENTINO: “ME PARTIÓ AL MEDIO”

Pablo es uno de los despedidos, que hace 18 años se desempañaba en el Correo en planta permanente y que este viernes recibió el telegrama de despido sin justificación. Según explicó, este año por primera vez desde Recursos Humanos habían implementado un sistema biométrico de fiscalización de las asistencias y que, en paralelo, se habrían llevado los legajos de los trabajadores para “revisarlos”.

“Hace meses se viene hablando de reducción de personal, con retiros voluntarios. En otras localidades directamente se han cerrado oficinas”, mencionó Pablo, a la vez que reconoció que hubo despidos en áreas que, por el contrario, necesitaban más personal.

En consecuencia, para Pablo no hay dudas y todo tiene que ver con las intenciones de privatizar: “Se está hablando desde hace 2 meses que quieren echar a unas 4000 o 5000 personas. Se pensaba que iban a ser por retiros voluntarios para las personas que se están por jubilar, con algún criterio. Pero se ve que no, y a mí me partió al medio“, lamentó Pablo sobre las complejidades personales que hacen que, aún lejos de la edad jubilatoria, le sea difícil encontrar un empleo en este contexto económico y social.