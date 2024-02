Colectivos: otra vez delegarán a Montenegro la facultad para aumentar el boleto

El oficialismo propuso y tiene los votos para delegar facultades en lo que resta del año. El último estudio de costos oficial arrojó un boleto plano de $786,23.

(Foto: archivo / Qué digital)

El Concejo Deliberante volverá a delegarle las facultades a Guillermo Montenegro para otorgar aumentos del boleto de colectivos en Mar del Plata y Batán: en comisiones, el oficialismo propuso -y tiene los votos necesarios- que el Ejecutivo aumente las tarifas a consideración hasta el 31 de diciembre y podrá ser votado en la próxima sesión. Además, un segundo estudio de costos municipal arrojó una tarifa plana a $786,23. La oposición planteó “incongruencias” en torno a los estudios de costos.

Este lunes en la comisión de Movilidad Urbana se retomó el debate en torno al pedido de incremento de la tarifa presentado por la Cámara Marplatense de Empresas Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) que controla el empresario Juan Inza, un expediente originado a mediados de enero con el pedido original de una suba de $297,32 a $854,46, aunque dos semanas después hicieron un nuevo pedido a partir del contexto inflacionario y la quita de subsidios por parte del gobierno nacional para llevarlo a $1.071,35.

Tras el primer pedido, la Municipalidad presentó su propio estudio de costos que planteó el valor de la tarifa plana en $690,97, es decir, inferior al pedido original de la Cametap. Sin embargo, tras el segundo pedido empresarial, en las últimas horas elevaron un segundo estudio de costos municipal que, en este caso y a dos semanas del estudio inicial, lo ubicó en $786,23.

De todos modos, en el estudio de costos la Municipalidad también advirtió por otros factores que podrían incidir en ese cálculo y por los cuales la “tarifa técnica” podría ser superior a la calculada y acercarse a la propuesta por Inza: por un lado, si se ratifica la falta de subsidios nacionales a través de la anunciada eliminación del Fondo Compensador la tarifa podría calcularse en $824,87 y, en virtud de la paritaria y el pedido de suba salarial realizado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el valor podría actualizarse a $912,48.

Ese fue el contexto inicial en que se retomó el debate en Movilidad Urbana, aunque rápidamente el foco de la misma cambió ante la postura del oficialismo, quien más allá de tener los votos para aprobar un nuevo valor prefirió esquivar el tiempo que demora el tratamiento en el legislativo ante la volatilidad de la macroeconómica y las necesidades del sistema. Es que el presente de inestabilidad, para Guillermo Volponi, el presidente de la comisión, “hace dificultosa, inclusive en el corto plazo, una tarifa que le dé al sistema un equilibrio, un equilibrio entre un sistema de transporte que se financie correctamente y lo que paguen los usuarios”.

En consecuencia, propuso por parte del oficialismo volver a delegar las facultades a Guillermo Montenegro, quien gozó de esa posibilidad prácticamente durante toda su primera gestión, desde 2020: “La mejor manera de resolver este escenario de emergencia en el transporte sería replicar lo que se hizo en pandemia que es otorgarle las facultades al Ejecutivo para que resuelva el intendente las tarifas, misma situación que se realizó en 2023″, sumó Volponi.

De esa manera, se sometió a votación un despacho de comisión para delegar las facultades al gobierno hasta el 31 de diciembre con la condición de solicitar gestiones para la histórica asimetría de subsidios nacionales entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país para amortiguar su impacto en el financiamiento del sistema en las tarifas que pagan las personas usuarias.

El oficialismo, con los votos necesarios para su aprobación, votó afirmativamente y logrará el avance más allá del voto negativo de Unión por la Patria y la abstención de La Libertad Avanza. Más tarde, en la comisión de Legislación, el oficialismo logró terminará de aprobar el expediente en comisiones y la delegación de facultades quedará lista para tratarse en la próxima sesión donde, a partir de su mayoría automática, tendrán su aprobación definitiva.

“ES DIFÍCIL SABER EL VALOR REAL DE LA TARIFA”

En la comisión Movilidad Urbana, el concejal de Unión Por la Patria, Diego García, analizó los estudios de costos y dijo que hay incongruencias y que el propio Municipio -a pesar de calcular una tarifa inferior- “reconoce más” que lo planteado por la propia patronal en la estructura de costos: “Para la Cametap en 2023 hubo 61 millones de usuarios transportados, y el Municipio remarca que son 66 millones. En kilómetros recorridos, para la Cametap son 28,85 millones, para el Municipio 28,98 millones”, ejemplificó y afirmó que con este tipo de análisis con números que no coinciden “es difícil saber el valor real de la tarifa plana”.

En ese sentido, insistió en que el Ejecutivo envíe el nuevo pliego de colectivos para resolver los problemas estructurales del servicio.

Desde La Libertad Avanza (Crear Más Libertad), en tanto, María Cecilia Martínez se abstuvo en la votación pero coincidió en parte con ese análisis y sostuvo: “Encontramos muchísimas incongruencias de números“. “No solo no sabemos ni cuando pasan los colectivos, la frecuencia, ni tampoco nadie sabe en realidad cuántos kilómetros se recorre, cuántos pasajeros son transportados, cuál es el valor de las unidades. La verdad es que no sabemos nada”, apuntó. Asimismo, en torno a la intención del gobierno nacional de Javier Milei al que responde de quitar los subsidios del Fondo Compensador, aunque todavía no se conoce cómo se aplicaría dijo preferir que esos montos sean aportados a usuarios a través de la tarjeta SUBE y no a las empresas.



Más tarde, en la comisión de Legislación, donde el expediente fue incluido “sobre tablas”, también se manifestó el bloque de Acción Marplatense, a través del concejal Horacio Taccone: planteó cuestionamientos al número de colectivos y de choferes informados por la patronal, dijo que hacen falta informes y anticipó su voto negativo.

“¿Hay 1.052 choferes? ¿Hay 421 colectivos? La verdad es que si hubiera 421 colectivos -que es lo que marca el pliego- sobre los 35 o 36 millones de kilómetros que tendríamos que estar recorriendo, ahí sí serían necesarios 421 colectivos. Son necesarios, pero no están”, consideró en torno a uno de los factores que hacen al cálculo de la tarifa e incluso aseguró que los números planteados por la Municipalidad en sus estudios de costos están equivocados y que hacen falta informes de Nación Servicios para terminar de corroborar los datos de usuarios.