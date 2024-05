Un Día del Trabajador con despidos y sin Estado: las personas detrás del desguace

Este Día del Trabajador no es uno más: está atravesado por los miles de despidos que el gobierno de Javier Milei implementó en la administración pública nacional y los que se produjeron en el sector privado ante la recesión. Pero los despidos en el ex Ministerio de Trabajo tampoco son aleatorios ni mucho menos, inocentes: también revisten una intencionalidad política. Y detrás del desmantelamiento y los puestos de trabajo, las personas: tres relatos de los despidos y el desguace estatal en primera persona.

En diversos aspectos, Mar del Plata es un punto de referencia para los municipios de la zona y, por eso, es una ciudad que concentraba dependencias del gobierno nacional de alcance regional. Como tal, fue una de las ciudades más afectadas de la zona por la primera ola de despidos masivos por parte de Milei, producida a fines de marzo y que encuentra a miles de trabajadores con incertidumbre ante la prórroga de sus contratos solo hasta el 30 de junio.

Y entre las áreas más afectadas estuvieron las oficinas del ex Ministerio de Trabajo de la Nación en Mar del Plata, tanto en su sede de calle La Rioja como en la de calle Santiago del Estero, en las que once personas siguen esperando ser reincorporadas.

Y, lejos de ser un ajuste centrado en términos de “ahorro”, no es casual el desmantelamiento de un área responsable de la fiscalización de las relaciones laborales capitalistas, sobre todo en la ciudad con más desocupación del país.

Nuestro trabajo son tus derechos, reza el slogan de uno de los sindicatos del sector, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y es una de las premisas que atraviesa el relato de los trabajadores: qué tareas realizaban, cómo viven tras el despido y cómo se organizan algunas de las personas detrás del desguace estatal.

“NO HUBO RELEVAMIENTO ALGUNO NI CRITERIO”

Macarena ingresó al Ministerio hace cuatro años y se desempeñaba en la Dirección Regional Pampeana de la Secretaría de Trabajo. Todos los días iba a trabajar, con responsabilidad porque además es cabeza de familia y tiene cuatro hijos que mantener. Y a pesar de cumplir con su puesto, el último viernes de marzo -ya fuera de su horario y sin nadie a quién reclamarle- fue notificada de que su contrato, como el de cientos en Mar del Plata, no sería renovado el próximo trimestre.

“Me desempañaba en al Dirección Regional Pampeana, el ente que regula y controla a las agencias territoriales y teníamos nueve agencias a cargo. Controlábamos todos los meses el personal que va a cada agencia, cuánto tiempo trabaja o no, si tuvieron licencias, enviábamos las órdenes de inspección a cada agencia. Se controlaban los programas que se realizan en cada localidad y se fiscalizaban los operativos. Eso hoy está vacío“, explicó en diálogo con Qué digital.

Macarena, sin embargo, aseguró que el desmantelamiento empezó mucho antes de los despidos ya que, por ejemplo, desde el cambio de gestión no se libraron más órdenes de inspección a las agencias: “Siempre cumplimos nuestras tareas a pesar de la falta de autoridades. Es indignante porque nos despidieron por ñoquis supuestamente pero los únicos que nunca se presentaron a trabajar fueron ellos. Nosotros seguimos viniendo. Por eso también el despido fue injusto y arbitrario”, lamentó.

Para la trabajadora es claro que no hubo “relevamiento alguno ni criterio” para despedir: “Decidieron hacerlo de manera arbitraria, cargarnos en un Excel como si fuéramos una cosa más y echarnos de una manera aberrante que te daña emocional y psicológicamente porque uno lo que quiere es trabajar. Sabés que siempre cumpliste, trataste de ser responsable en tu área hasta que viene un gobierno que por ocurrencia de ellos, por su ideología deciden despidirte de esa manera tan nefasta”, remarcó.

A partir de este mes, su vida cambió por completo: “Soy cabeza de familia, mamá de cuatro hijos. El cambio es grande porque no tenés cómo solventar los gastos diarios no solo personales, sino de cuatro criaturas. Es mucho, cuesta mucho. Uno viene y pone todo gracias al grupo humano que hay acá. Nos tratamos de alentar entre nosotros y focalizar en la lucha. Tratamos de unirnos con los despedidos de otras áreas porque entendemos que no se está haciendo una evaluación de nuestras tareas, se está desguazando el Estado para beneficiar a los empresarios. Desde esa lógica tratamos de unirnos. Todos los días seguimos viniendo a nuestros puestos de trabajo viendo qué acciones se pueden tomar. No nos resignamos”.

“VIENEN A DESARMAR EL ESTADO”

Alejandro es otro de los despedidos, pero es el que tenía más antigüedad -11 años- y , el más grande de los despedidos, con 54 años. Pero además, no es la primera vez que sufrió una situación de estas características: “Ingresé al Ministerio en enero de 2013 como monotributista y meses después pasé a lo que se conoce como Artículo N°9 de la Ley de Empleo Público Nacional, que es contrato temporario. En marzo de 2016 me despidió Mauricio Macri, esta es mi segundo despido. Pero gracias a la lucha de mis compañeros y del sindicato de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), me reincorporaron ese año. No en las mismas condiciones y en otra área. En esa modalidad trabajé hasta diciembre de 2022 que volví a ser Artículo N°9 y en mayo de 2023 volví a mi antiguo puesto del que había sido despedido en 2016″, reconstruyó.

En el caso de Alejandro, se desempañaba como referente de las Oficinas de Empleo municipales y de Formación Profesional, con todo lo que eso implica para generar la mano de obra que el sector privado necesite: así, por ejemplo, un día antes del despido estuvo en Mar Chiquita realizando capacitaciones para el dictado de cursos de formación profesional: apenas horas después le llegó la notificación de despido por correo electrónico.

Y si bien ya lo sufrió, reconoce que a diferencia de lo ocurrido en 2016 esta vez es distinto, a nivel personal como también a nivel político: “Esto es mucho más potente. Mucho más criminal. En aquel momento fue una cuestión más de revanchismo, por ideología. Pero ahora desguazaron todo. No hubo ningún análisis, mientras que en el 2016 sí, en ese entonces hubo una persona que tomó la decisión y confeccionó un listado. Esa vez hubo 240 despidos, ahora ya llevamos más de 800. Esto es peor. Acá vienen a desarmar todo el Estado“, alertó.

Pero en lo personal también el panorama cambió. Según relató, en 2013 tenía un emprendimiento que le permitió tener ingresos en los meses en los que estuvo desempleado pero ahora, en un contexto de estanflación y sin su puesto laboral, no tiene ingreso alguno. Entonces, la incertidumbre es mucha y el refugio, por ahora, es la lucha: “En paralelo estaba estudiando programación antes del despido y buscaré la manera de seguir con el estudio pero económicamente es inviable si no puedo comer. Mi día a día entonces es acá, todos los días“.

“NO SABEMOS CÓMO VAMOS A VIVIR LOS PRÓXIMOS MESES”

Rosa es otra de las despedidas en la Secretaría de Trabajo. Desde 2016 se desempeñaba en la Encuesta de Indicadores Laborales del ministerio, una herramienta que sirve tanto para las políticas públicas como para el impulso del empleo privado de calidad. Hoy, el área está fuertemente reducida y, en algunas ciudades, directamente vaciada.

“La encuesta es un registro estadístico nacional, el único que existe en el Estado que mide la evolución del empleo registrado en la ciudad de Mar del Plata y en el resto del país. Tiene frecuencia mensual y está en el ministerio desde 1998. En Mar del Plata se hacía desde 2016, cuando se creó el equipo de encuestadores”, describió la ex candidata a intendenta, en diálogo con Qué digital.

Pero además, el equipo estadístico releva otras realidades: “Hacíamos también relevamientos de las ocupaciones que realmente existen y se demandan en Mar del Plata, durante la pandemia los hicimos vinculados al aislamiento, la utilización del teletrabajo o de las billeteras virtuales”.

Sin embargo, hoy, ese equipo está fuertemente reducido al punto tal que era realizado por cinco personas de las cuales tres fueron despedidas: según explicó, en todos los casos tenían ocho años de antigüedad e incluso durante seis años estuvieron precarizados como monotributistas antes de pasar al contrato anual -luego trimestral- que les anularon en marzo.

Este desguace, sin embargo, responde a algo más que a un simple “ahorro” estatal: “Es una tarea muy importante porque si no se hace el Estado no tiene conocimiento de cuál es la realidad de los trabajadores de Mar del Plata y sobre todo si se producen despidos, que es lo que está sucediendo. Y también cuáles son los sectores que buscan trabajadores y trabajadoras y qué capacitaciones hacen falta”, resaltó y alertó: “Hacemos un trabajo que evidentemente al gobierno no le interesa mucho tener y que muestra el impacto de sus medidas económicas y los puestos de laburo. Justamente, los primeros despedidos somos quienes realizamos la encuesta”.

Mientras tanto, la incertidumbre es total en cada uno de los hogares: “Todo se empezó a cortar porque no sabemos cómo vamos a vivir los próximos meses. Entonces estamos peleando, organizándonos, manteniéndonos unidos haciendo que la lucha sea cada vez más grande. No vamos a bajar los brazos ni a agachar la cabeza“, advirtió.

EL FONDO DE LUCHA Y LA PELEA POR LA REINCORPORACIÓN

El presente de los trabajadores despedidos oscila entre la angustia y la lucha. Incluso, semanas antes del despido ya estaban organizados en asamblea permanente ante los rumores por lo que podía suceder y, una vez concretados los despidos, esa organización se potenció.

Además de la concurrencia a sus puestos de trabajo habituales, buscan articular con los cientos de despedidos de otras dependencias mientras, en paralelo, impulsan un fondo de huelga para sostener la lucha y también obtener algún ingreso con todo lo que eso implica en un contexto de fuerte crisis económica.

“Mientras el gobierno nos maltrata, dice que somos ñoquis o la casta, hay muchísimas personas que son solidarias con nosotros, que nos dan su apoyo, que aporta al fondo de huelga, que difunde nuestras actividades y esa es la fuerza que necesitamos para recuperar nuestros puestos de laburo”, resaltó Rosa.

Para Rosa “hay fuerza para derrotar este plan económico” aunque la premisa será la unidad. “La clave es la organización porque el objetivo del gobierno es darle todo el poder a los empresarios. En el Ministerio de Trabajo pusieron a los abogados de Techint (NdR: grupo liderado por el multimillonario Paolo Rocca que suele estar vinculado a la obra pública nacional gobierno tras gobierno), son los que hicieron los despidos y traen bajo el brazo la reforma laboral. No es casual que esos grupos sean los que se hagan con un área que regula tantas cuestiones que tienen que ver con los convenios colectivos o con las paritarias que ahora no quieren homologar”, añadió.

Pablo coincide con la mirada y agregó: “Desmantelan un organismo de control que equilibraba las relaciones entre los empresarios y los trabajadores a favor de los laburantes porque es la función dentro de la relación empleado-empleador. Está gente vino a destruir el Estado, a hablar loas del mercado pero cuando los empresarios firman paritarias al alza no la homologan, que es la función histórica y lógica del Ministerio”, cerró.