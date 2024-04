Pozo Argerich: reclaman a la Justicia que apure una resolución pendiente

Mientras la perforación del pozo exploratorio es inminente, la Cámara marplatense tiene pendiente resolver una apelación que pide frenarla.

La llegada a la costa de Mar del Plata del buque Valaris DS-17 contratado por la empresa petrolera Equinor para realizar la perforación del lecho marino en el denominado pozo “Argerich” en búsqueda de hidrocarburos generó que organizaciones ambientalistas pidieran a la Cámara Federal de Apelaciones que apure una resolución que tiene pendiente desde febrero. Es que el inicio de las tareas es inminente y los jueces aún no resolvieron una apelación presentada por la fiscalía que apunta a detener los trabajos.

La presentación fue realizada el miércoles por las organizaciones impulsoras de uno de los amparos que se tramitan en la Justicia desde diciembre de 2022, entre ellas Greenpeace, Surfrider y Ecos de Mar. Y fue impulsada a partir de la llegada del buque perforador a Mar del Plata para cumplir con inspecciones antes de partir hacia el bloque marino CAN 100 de la Cuenca Argentina Norte para realizar hasta el mes de junio la perforación exploratoria junto a los buques logísticos HOS Remington y Skandi Caledonia.

“El paso del tiempo puede tornar en ineficaz la protección de los derechos controvertidos, y en este caso expone a que la resolución se vuelva parcialmente abstracta, al menos en lo vinculado al pozo exploratorio (no así al proyecto en sí). Por todo ello, atento la disponibilidad de esta respetable Cámara, se solicita prioridad en el tema en cuestión”, plantea el escrito presentado.

¿Qué es lo que está pendiente de resolución por parte de la Cámara? Un recurso de apelación presentado en diciembre por el fiscal Santiago Eyherabide contra una resolución del titular del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, Santiago Martín, en el que rechazó el dictado de una medida cautelar para frenar el inicio de las tareas en torno al pozo exploratorio “Argerich 1”.

En ese momento, en el marco de un tratamiento conexo de todos los expedientes que cuestionan la actividad offshore, el juez también descartó un dictamen de la Fiscalía Federal N°2 que iba más allá y pedía suspender el otro proyecto de exploración petrolera que ya se había puesto en marcha en la costa bonaerense además de otras 18 concesiones aprobadas en 2019.

Semanas atrás, antes de concretar ahora el planteo ante la Cámara, las organizaciones ambientalistas pidieron al juez Martín que en base a nueva documentación presentada por las empresas revisara el otorgamiento de la medida que había sido solicitada, pero el magistrado respondió que primero debía expedirse la Cámara en la cuestión planteada en ese recurso.

La causa judicial en la que se sigue debatiendo la actividad de las petroleras en la costa bonaerense es en la que se tratan de manera conexa todos los amparos que se presentaron desde que el 30 de diciembre de 2021 cuando el por entonces gobierno de Alberto Fernández aprobó el desarrollo del primer proyecto petrolero en torno a la costa marplatense denominado Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’”, en ese caso centrado en una exploración sísmica sobre el lecho marino en busca de hidrocarburos.

Si bien las primeras medidas cautelares presentadas oportunamente llevaron a paralizar el avance de ese proyecto y después fue habilitado por la Cámara Federal de Apelaciones a partir del cumplimiento de distintos requisitos exigidos, en octubre de 2023 Greenpeace y otras organizaciones presentaron un nuevo pedido de dictado de una cautelar pero para que se suspendieran las actividades aprobadas en diciembre de 2022 en torno al otro proyecto referido a la perforación del pozo “Argerich”, situado también en el bloque marino CAN 100.

En este caso, además de Equinor, la licencia otorgada por el Estado nacional para la exploración también involucra a las petroleras YPF (35%) y Shell (30%). En cuanto a la perforación exploratoria a realizar durante unos 60 días, el plazo aprobado para la realización de las tareas vence en junio.