Petroleras: denunciaron que Equinor no paga aportes de su personal

La presentación fue realizada por el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca ante el Ministerio de Trabajo. Piden una audiencia “urgente”.

El Skandi Caledonia, uno de los buques mencionados en la presentación. (Foto: George Saunders - Marinetraffic)

Mientras se desarrollan las distintas exploraciones por parte de petroleras en el lecho marino, uno de los sindicatos del sector denunció exclusivamente a la noruega Equinor por no encuadrar debidamente a sus trabajadores y, en consecuencia, no pagar aportes patronales. Reclaman una audiencia “urgente” con la firma.

Desde octubre, la costa de Mar del Plata es objeto de distintas tareas de exploración petrolera costa afuera que, si bien tienen cierta participación de la empresa público-privada YPF, en todos los casos cuentan con una fuerte participación de petroleras extranjeras, principalmente Equinor.

Es a esa empresa a la que esta semana le apuntaron desde el sindicato petrolero por las contrataciones realizadas en torno a cada uno de los buques que operaron frente a la costa bonaerense en los tres proyectos petroleros que están en marcha a pesar de los cuestionamientos: los buques de exploración sísmica BGP Prospector y Pxgeo 2, el buque perforador Valaris DS 17 y los buques logísticos Sunrise G, Geo Service 1, HOS Remington y Skandi Caledonia.

¿Qué participación tiene Equinor en cada uno de los proyectos? En la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)” la empresa noruega cuenta con un 35% de las acciones del CAN 100 -donde además está incluido el pozo Argerich-, el 100% del CAN 108 y el 50% del CAN 114. En el “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina”, en tanto, tiene el 50%.

A esos se suman además los cuatro permisos que tiene en aguas patagónicas: ostenta el 100% de la exploración de tres bloques y el 25% en el restante.

Así, a pesar de las cuantiosas ganancias que promete para las empresas extranjeras la exploración hidrocarburífera y más allá de las altisonantes promesas de generación de fuentes laborales, lo cierto es que el sindicato del sector alertó por las irregularidades en la contratación de personal.

Fue por eso que se presentaron en la sede marplatense del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para reclamar una audiencia en carácter de “urgente”: aseguran que el ámbito de representación del sindicato incluye el espacio marítimo donde se desarrollan las exploraciones petroleras -a 300 kilómetros de Mar del Plata- pero sin embargo aseguran que por el momento la empresa “viene incumplimiento con su deber de remitir constancias de pago de aportes y contribuciones de su personal”.

De la misma manera, denunciaron que el personal tampoco está encuadrado correctamente en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT 643/12 que los rige.

La audiencia con la empresa, manifestaron, reviste el carácter de urgente por la “brevedad del periodo en que operarán los buques en cuestión“, recalcaron en relación a la actividad exploratoria que, de todos modos, actualmente está centrada en el CAN 100 hasta el mes de junio.

“Dejamos asentado desde ahora que todas las etapas de exploración, prospección y producción involucran personal representado por este sindicato y encuadrado dentro de sus CCT”, advirtieron desde el sindicato a la espera de una respuesta y antes de “proceder a acciones de mayor entidad“.