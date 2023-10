Petroleras: comienzan tareas de exploración sísmica frente a Mar del Plata

La empresa Equinor confirmó al gobierno nacional que este jueves comenzarán las tareas en la Cuenca Argentina Norte, donde ya se encuentra el buque a cargo.

BGP Prospector. (Foto: Alan Soutar - Vessel Finder)

Con la llegada del buque encargado de la operatoria, el BGP Prospector, esta semana comenzarán tareas exploratorias en la Cuenca Argentina Norte (CAN), es decir, en bloques marinos ubicados frente a la costa marplatense -a unos 300 kilómetros- con el objetivo de corroborar la presencia de hidrocarburos debajo del lecho a través de registros geológicos obtenidos mediante de un “bombardeo” sonoro.

Tal como advertían organizaciones asambleístas -que se oponen a la expansión petrolera hacia la costa bonaerense por razones ecológicas pero también económicas– el buque contratado por la empresa Equinor -una de las tres que tiene concesiones en al zona como Shell e YPF– se acercaba hacia Latinoamérica.

En efecto, según plataformas de localización satelital de embarcaciones dan cuenta de la presencia del buque no solo en Latinoamérica, sino también frente a la costa de Mar del Plata: al respecto, ante la consulta de Qué digital, desde la Secretaría de Energía de la Nación confirmaron que la empresa informó que comenzará operaciones el jueves en la zona de la Cuenca Argentina Norte.

En ese sentido, son dos los proyectos exploratorios sísmicos aprobados frente a la costa marplatense: la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, que fue objeto de una primera disputa judicial, y también el “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina”. En cuanto a tareas sísmicas también hay un tercer proyecto, todavía no aprobado y que abarca los CAN 107 y CAN 109.

De acuerdo a la documentación oficial presentada por Equinor, los trabajos a cargo del buque BGP Prospector se centrarán en el remolque de tres fuentes de energía y diez cables sísmicos o streamers por detrás, con una longitud de 9.000 metros en los que se encuentran los receptores de ondas o hidrófonos. Para realizar el registro de la presencia de hidrocarburos, las fuentes de energía utilizan aire comprimido para emitir ondas de sonido que son reflejadas en las capas del subsuelo y vuelven a la superficie con información geológica.

Se trata de un tipo de exploración distinta a la proyectada en el proyecto del pozo “Argerich-1”, también ubicada en el bloque marino CAN 100, que comenzaría en diciembre y que consta de una perforación del lecho con fines exploratorios más precisos, también por parte de la noruega Equinor.

Al respecto, más allá de un amparo presentado por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en Capital Federal contra decenas de aprobaciones de proyectos exploratorios, el 4 de octubre el colectivo de Abogados Ambientalistas junto a organizaciones como Greenpeace anunciaron la presentación de una cautelar contra el proyecto Argerich 1 en la Justicia Federal marplatense por cuestionamientos vinculados a un presunto desconocimiento de la biodiversidad que habita en las aguas ultraprofundas donde se proyectan las tareas y que, en consecuencia, surge una “incertidumbre sobre los efectos” que generaría.