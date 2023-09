Apelarán el rechazo a una nueva medida cautelar contra las petroleras offshore

Sus impulsores afirman que la Justicia resolvió según la “narrativa económica” de las empresas.

(Foto: archivo / Qué digital)

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) anunció que apelará la decisión de la Justicia Federal de Capital Federal de rechazar la imposición de una medida cautelar para frenar decenas de proyectos offshore de petroleras, entre ellos los ubicados frente a la costa de Mar del Plata. Afirman que la Justicia resolvió según la “narrativa económica” de las empresas y “negando el paradigma ambiental”.

Esta semana se conoció que la Justicia Federal en lo Contencioso Adminstrativo con asiento en Capital Federal -jurisdicción de la toma de decisiones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación- falló en contra de la presentación de la fundación internacional que buscaba suspender las habilitaciones de proyectos exploratorios por considerar que las mismas se basaron en estudios de impacto ambiental “incompletas” (al no contemplar impactos acumulativos) y, por lo tanto, “ilegales”.

“La decisión judicial de (María Cecilia) Gilardi Madariaga de Negre niega el paradigma ambiental y la necesidad de prevenir los daños ecosistémicos y climáticos favoreciendo así la narrativa económica de las empresas petroleras”, lamentaron desde la Fundación.

Desde el espacio, además, consideran “imprescindible” que se analicen los impactos acumulativos de los proyectos offshore. En ese marco, enfatizaron en su postura de que debe publicarse una Evaluación Ambiental Estratégica “que contemple las alternativas energéticas y los costos y beneficios de la actividad en el marco de una transición energética justa”.

Cabe recordar que no es la primera vez que se presenta una medida cautelar en contra de las actividades petroleras frente a las costas de Mar del Plata: la última -centrada en la exploración sísmica de los bloques CAN 100, 108 y 114-, impuesta a partir de recursos de amparo impulsados por el intendente Guillermo Montenegro, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas autoconvocados y La Casa del Trabajador.

Esa causa se tramitó en la Justicia Federal de Mar del Plata y finalmente terminó con el aval de la Cámara Federal de Apelaciones para el desarrollo del proyecto, más allá de que asambleístas presentaron un último recurso de queja ante la Corte Suprema.

De esa manera, habilitados los proyectos offshore, cabe mencionar que actualmente hay cuatro en trámite en la Cuenca Argentina Norte, es decir, frente a la costa bonaerense, y con más chances de iniciarse en el mediano plazo: la exploración sísmica de la Cuenca Argentina Norte, para las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114, la perforación del pozo exploratorio denominado Argerich 1 en el CAN 100, la prospección sísmica en la CAN 102 aprobada en abril pasado y un cuarto proyecto a cargo de la empresa Shell en los bloques CAN 107 y CAN 109.