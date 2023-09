Petroleras: rechazaron otra presentación judicial contra proyectos offshore

Desde el gobierno nacional confirmaron que la presentación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fue desestimada por la Justicia de Capital Federal.

(Foto: archivo / Qué digital)

Se confirmó un nuevo revés judicial para quienes resisten contra el avance de los proyectos de exploración y explotación petrolera offshore frente a las costas de Mar del Plata y la Provincia de Buenos Aires: desde el gobierno nacional dieron a conocer que la medida cautelar presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fue desestimada por la Justicia de Capital Federal. Aseguran que en este semestre se iniciarán tareas exploratorias frente a Mar del Plata.

Luego del rechazo judicial que obtuvo el primer freno que intentaron poner distintos sectores en la Justicia Federal con asiento en Mar del Plata, en agosto FARN había realizado una presentación judicial en el Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en la jurisdicción donde toma decisiones el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, encargado de autorizar esas actividades extractivistas.

Desde la Fundación de financiamiento internacional pedían -bajo el argumento principal de que las autorizaciones otorgadas se hicieron en muchos casos bajo evaluaciones de impacto ambiental “incompletas” y, por lo tanto, “ilegales”– que con una medida cautelar se suspendan decenas de proyectos de exploraciones offsshore otorgados por el gobierno, entre los que están los previstos para la costa marplatense.

Sin embargo, esa presentación no avanzó y así lo “celebró” Flavia Royón, la titular de la Secretaría de Energía de la Nación, una de las principales impulsoras de los proyectos que tienen como protagonistas a petroleras extranjeras y, en porcentajes similares, a la petrolera público-privada YPF.

En el marco de una exposición denominada “Argentina Oil & Gas Expo 2023″ en La Rural, expresó: “Ahora que la Justicia actuó y falló, esperamos avanzar realmente para que este segundo semestre pueda realizarse el pozo exploratorio del Argerich, también como la exploración sísmica”, dijo la funcionaria.

Como parte de sus declaraciones ante la prensa, reiteró su postura, indicando que la extracción en la Cuenca Argentina Norte (frente a la costa bonaerense) puede tener ganancias “similares a las de Vaca Muerta“, y asegurando la repetida cifra sin demasiadas precisiones de que podría significar “30.000 puestos de trabajo en la Argentina”, además de la generación de divisas considerando que el gobierno nacional tiene parte de la participación en la extracción de los pozos, en caso de que se encuentren hidrocarburos.

En lo que respecta a los cuestionamientos que apuntan, entre otros argumentos, a la falta de una “transición energética”, paradójicamente dijo que esa transición “hay que financiarla” con más proyectos de estas características.

En cuanto a cuándo comenzarán las tareas exploratorias, oficialmente entre las últimas definiciones al respecto se conoció en agosto que la empresa multinacional Equinor proyectaba iniciar en octubre con las tareas de exploración sísmica -bombardeo sonoro del lecho marino- en alguna de sus concesiones como la Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114).

Por su parte, se informó en ese entonces que en enero de 2024 comenzaría la exploración a través de perforación en el “Pozo Argerich-1”, también a cargo de Equinor, más allá de que Royón aseguró que gestionarán para concretarlo en este segundo semestre.

PETROLERAS FRENTE A MAR DEL PLATA: CUATRO PROYECTOS

El proyecto de pozo exploratorio “Argerich I” sobre la Cuenca Argentina Norte (bloque CAN 100) es una de las cuatro iniciativas que impulsa -o que al menos que tienen tramitaciones en marcha- de manera simultánea el gobierno nacional con empresas extranjeras.

El primero de ellos fue el que derivó en presentaciones judiciales con posterior freno y luego autorización de la Cámara Federal marplatense centrado en la exploración sísmica de la Cuenca Argentina Norte, para las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114.

Otro también se trata del desarrollo de una prospección sísmica, pero en este caso en la CAN 102, que recibió la aprobación del Ministerio de Ambiente de la Nación en abril pasado.

Y el cuarto proyecto estuvo hasta fines de mayo en etapa de “consulta pública” virtual. Estará a cargo de la empresa Shell en los bloques CAN 107 y CAN 109 a 198 kilómetros de la costa de Mar del Plata, una distancia más cercana que los otros bloques marinos concesionados.